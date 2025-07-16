沈伯洋父在陸公司被註銷　國台辦：不許邊在大陸賺錢，邊支持台獨

海關總署近日廢止了一家名為「Sicuens International CO. LTD」的企業在海關的登記註冊，這家企業網傳是被大陸官方列為台獨頑固分子的沈伯洋之父沈土城的兆億有限公司改頭換面註冊的，國台辦發言人陳斌華今日（16日）在例行記者會中證實消息為真。



陳斌華指出，這家註冊地為「中國台灣」的公司相關信息與台灣兆億有限公司一致，大陸海關已廢止其登記註冊，他指出，大陸決不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持台獨分裂活動。



據此前報道，6月5日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮宣布，對台獨頑固分子、民進黨立委沈伯洋關聯企業予以懲戒，禁止其父親沈土城經營的兆億有限公司與大陸進行任何往來。新華社指出，經查「台獨」頑固分子沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與中國某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。

國台辦發言人陳斌華。（國務院台辦）

陳斌華在記者會上提到，台獨頑固分子本人借「獨」斂財，其家屬從兩岸貿易中獲利。「這樣的害群之馬、無恥之徒，被依法懲戒，被輿論揭露抨擊，完全是咎由自取。」

陳斌華也批評，台獨頑固分子一方面謀「獨」挑釁言論囂張、態度倡狂，打著抗中保台的旗號攻擊抹黑兩岸交流合作；另一方面虛偽雙標、唯利是圖，本人借「獨」斂財，其家屬從兩岸貿易中獲利。