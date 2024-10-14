被列台獨頑固分子　國台辦依法懲戒沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」

10月14日，國台辦發言人陳斌華表示，經認真核查甄別兩岸民眾向國台辦徵集「台獨」頑固分子線索舉報郵箱舉報的線索信息，決定依法對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒，禁止兩人及其家屬進入大陸和港澳。



陳斌華表示，經核查，「黑熊學院」在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，打著「講座」、「培訓」、「戶外演練」甚至「親子活動」等幌子，明目張膽培育「暴力台獨分子」，公然從事「台獨」分裂活動，是不折不扣的「台獨」基地。

沈伯洋作為「黑熊學院」負責人，有組織有計劃地從事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售「台獨」主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力衝突種子。曹興誠為「黑熊學院」從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支持，賣力鼓吹「以武拒統」、「全民皆兵」，還投資策動拍攝「台獨」題材影視劇，以各種方式灌輸「反中謀獨」的精神毒素。

在聯電前董事長曹興誠（左二）贊助下，台灣「黑熊學院」創辦人沈伯洋（右二）表示，目標要讓20萬人出來上實體課程，並加開線上課程，持續達成三年內訓練出300萬名協助區域防衛的「黑熊勇士」。（Facebook／黑熊學院）

沈、曹「台獨」思想頑固、涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣、肆意「倚外抗中」，赤裸裸地分裂國家、煽動分裂國家，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

陳斌華表示，大陸方面決定將沈伯洋、曹興誠列入「台獨」頑固分子清單，對「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠實施制裁，禁止沈、曹及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制「黑熊學院」及沈、曹的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，決不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將依據《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。

民進黨立委沈伯洋。（facebook@沈伯洋）

陳斌華強調，對於涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及「台獨」基地，我們決不容忍、決不姑息，必將重拳出擊、嚴厲懲治。他呼籲民眾繼續提供關於「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠分裂國家、煽動分裂國家犯罪活動的新線索。

陳斌華表示，在民族復興、祖國統一的歷史大勢面前，「台獨」分子終將為其所作所為付出慘痛代價。「台獨」與台海和平水火不容。希望廣大台灣同胞擦亮眼睛，認清「台獨」的極端危險性、危害性，自覺與「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠等「台獨」頑固分子劃清界限，堅決反對「台獨」分裂行徑，與大陸同胞攜手推動兩岸交流合作、融合發展，守護中華民族共同家園，共創兩岸同胞綿長福祉。