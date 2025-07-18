18cm嫌短砸錢做人工陰莖！最後剩9cm氣炸　法院：術前照片難自證

高雄一名戴姓男子因飽受勃起功能障礙困擾，斥資23萬5000元（新台幣，下同）接受人工陰莖植入手術，期望重振雄風，卻不料術後陰莖反而越來越短。他憤而提告診所醫師，要求退還手術費及賠償精神慰撫金共計53萬5000元。但法院審理後認為，戴男未能提出充分證據證明陰莖變短與手術有關，因此駁回其請求，判決敗訴。



台媒ETtoday報道，判決指出，戴姓男子因陰莖勃起障礙至泌尿科診所求診，經醫師建議後同意施作人工陰莖植入手術，並支付23萬5000元手術費用。戴男主張術前陰莖勃起長度為18公分，未勃起長度為12.5公分，但術後三個月即發現勃起長度有變短跡象。

去年4月，他回原診所測量勃起長度為12.5公分，與術前未勃起狀態相同；同年11月於大同醫院測得僅剩9公分。他認為手術效果不僅未改善，反而導致陰莖「縮水」，心情極度憤怒，因此提起訴訟。

男子數度就診測量陰莖長度，但發現術後14個月竟還短了5.5公分。（示意圖／Getty Images）

對此，診所醫師辯稱，手術前並未為戴男測量或拍攝陰莖長度，手術過程亦順利，術後戴男多次回診，外觀與傷口狀況良好。他表示，已在手術說明書中告知戴男，術後陰莖的外觀、硬度及長度「可能無法達到手術前正常勃起的狀態」，戴男亦簽署同意。

醫師補充指出，今年3月戴男至高醫岡山醫院就診時測得生殖器長度為自骨盆恥骨12公分、自陰莖恥骨9公分，與去年回診所測得12.5公分接近，屬台灣男性正常範圍。進一步斷層掃描也顯示人工陰莖未出現移位情況。

2024年，「世界人口綜述」組織公布全球男性的「陰莖勃起平均長度」（World Population Review官網）

法官審理時，戴男雖提出術前陰莖照片作為證據，但法院認為照片拍攝角度不同，且無具體測量單位，亦無法證明為其本人陰莖，難以作為有力證據。

法院並指出，男性生殖器長度會受到溫度、時間、性刺激、心理與生理狀況等多重因素影響，無法單憑個人主觀感受認定手術導致縮短。最終判決戴男敗訴，全案仍可上訴。