深圳程序員脖頸痛求醫　驚揭患罕見先天畸形　令20年前瓜子留體內

據「深圳市人民醫院」公眾號文章，近日，深圳一名工程師因脖頸痛求醫，被發現患有罕見先天畸形梨狀窩瘺，導致20年前誤食的7顆完整瓜子留在他的脖頸部。最終醫生通過支撐喉鏡用等離子刀封閉了他的瘺口。



瓜子藏體內。（第一現場）

深圳一名程式設計師阿偉（化名），連續上了一周的夜班後，發現自己的脖子隱隱作痛。阿偉本以為是熬夜上火了，但喝了涼茶也沒有作用，脖子輕輕一碰就鑽心疼。

到深圳市人民醫院耳鼻咽喉科就診後，醫生判斷阿偉是頸部膿腫，必須馬上手術。切開腫脹的皮膚後，醫生發現膿液中竟混着7顆完整的瓜子。

瓜子藏體內。（第一現場）

據介紹，阿偉患有一種罕見的先天畸形，梨狀窩瘺。胎兒發育時，咽喉與頸部組織未能完全分離，在咽部梨狀窩（喉嚨兩側凹陷處）與頸部之間形成異常瘺管，就是梨狀窩瘺。

這條細長的竇道像一條暗渠，一端開口於咽喉，另一端可延伸至頸部深層組織，成為細菌和異物入侵的「秘密通道」。醫生隨後為他進行了治療，通過支撐喉鏡用等離子刀封閉了他的瘺口。

20年前瓜子釀禍

阿偉回想，20年前就曾感受到同一位置的脖子痛。醫生推斷，20年前，阿偉第一次頸部腫脹，很可能就是瓜子通過吞咽動作進入梨狀窩瘺口，但因感染較輕，藥物壓制後未被察覺。

取出的瓜子。（第一現場）

瓜子在頸內潛伏了下來，而攜帶的油脂和蛋白質成為細菌的「營養基」，在竇道內形成慢性炎症。這回連續熬夜加班，導致阿偉的免疫力暴跌，讓潛伏多年的感染終於全面爆發。

據文章介紹，梨狀窩瘺的多數患者在幼年就會出現反覆的頸部感染，但也有像阿偉這樣的「幸運兒」，因瘺管較深、未受刺激而長期無症狀。