消失大海4年驚現瓶中信？台漁船船員疑漂流荒島　家屬盼官方查證

失蹤已逾四年的台灣漁船「永裕興18號」船員失蹤事件，近日出現新進展。前桃園市議員王浩宇在臉書分享，一名愛爾蘭網民拾獲一封用印尼文書寫的瓶中信，信中疑似為失蹤船員向外界求援，再度喚起家屬對親人仍生還的希望。台灣宜蘭蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，家屬期盼政府能透過外交或相關單位查證消息真偽。



綜合《聯合報》、《自由時報》等台媒報道，王浩宇在臉書貼出兩張瓶中信照片，指出瓶中信以印尼文書寫，信中自稱為漁工，稱目前漂流到無人島，有人受傷急需外界支援，信末還標註「永裕興18號」船名與台籍船長姓氏「李」。

永裕興18號漁船被拖帶回台時，船頂嚴重傾斜塌陷、駕駛艙及通訊設備全毀。（聯合報）

根據公開報道，永裕興18號於2020年底在中途島海域失聯，之後雖發現船體，但船上10名船員包括台籍李姓船長與9名印尼籍漁工至今下落不明。陳春生表示，收到瓶中信消息後，立即轉知李姓船長家屬。家屬對此深感驚訝，因失聯多年，早已不抱太多希望，如今突見瓶中信，再度燃起一線生還盼望。

陳春生轉述，家屬希望政府可透過外交、海巡署等管道查證是否真有瓶中信，及是否仍有人困於島上，「希望有確切的訊息」。但報道指出，家屬也擔憂這可能只是網絡流傳消息，不願「有希望又失望」，避免造成二次傷害。

桃園市前議員王浩宇在臉書分享有愛爾蘭網友撿到永裕興18號船員的瓶中信，讓李姓船長家人燃起一絲希望。（王浩宇臉書）

此外，有李姓船長的親屬透露，家屬對外保持低調，也是出於上述考量。而在經濟壓力下，李姓船長的兒子目前已接手漁船並出海捕魚，維持家庭生計。原本受損的永裕興18號經修復後仍持續作業。

根據陳春生回憶，當年永裕興18號漂流被發現時，船頂傾斜塌陷，駕駛艙與通訊設備全毀，由他協調友船歷時兩個多月才拖帶返回宜蘭南方澳。如今瓶中信的內容經仲介公司找來的印尼翻譯確認，信中內容是希望「送食物過去荒島」，而非要求立刻被接回。陳春生認為這違反正常邏輯，真假有待商榷，但仍強調希望台灣政府能夠協助查證。