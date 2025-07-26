台灣大罷免｜24國民黨立委全過關　朱立倫：賴清德應道歉反省檢討

台灣大罷免投票結果出爐，24席藍委全數過關。國民黨主席朱立倫表示，「今天不是任何政黨的輸贏，而是台灣人民的大勝利。所有台灣人民選擇安定，政府應該做事，不是搞惡鬥。他呼籲總統賴清德應該站出來，衷心向人民道歉，好好反省檢討。」



朱立倫表示，「今天台灣人民用選票證明，台灣的民主是成熟、偉大的，大家共同守護民主，守護台灣。任何人不能夠翻桌重選，不能夠選輸還要搞大惡罷，不能夠想要一黨獨大、破壞民主。」

朱立倫指出，所有台灣人民選擇安定，政府應該做事，不是搞惡鬥。今天不是任何政黨的輸贏，而是台灣人民的大勝利。全世界也都在看，到底民主可以用大罷免的方式翻盤打掉在野黨嗎，台灣人民證明台灣的民主成熟且偉大，感謝台灣人民的選擇。

朱立倫表示，衷心期待，這場政治鬧劇到此為止，台灣不要在內耗、搞政治內鬥，好好拼經濟、做事情，讓這場政治鬧劇到此為止，這才是全民之福。

朱立倫指出，賴清德應該站出來，衷心向人民道歉，好好反省檢討，如何在全球拼經濟、關稅貿易戰時，台灣要做什麼事情，才能夠共同度過難關，不要再有政治惡鬥的念頭。

朱立倫表示， 在台灣，沒有人可以被隨便貼賣台，不能再搞二分法，大家都愛台灣；沒有人可以再被隨意出征，這才是大家所熱愛的台灣。台灣的多元價值、民主真諦，這次守住了。