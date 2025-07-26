大罷免大失敗　民進黨求仁得仁

7月26日，台灣政壇迎來一場自稱「民間自主、民主實踐」的罷免選舉，然而出乎民進黨的預料，結果成為一場賴清德政府錯估情勢的自我重創。24席立委罷免案26日登場，範圍橫跨台灣北中南多個縣市，選前激昂響徹全台，但結果卻出奇一致：24席國民黨籍立委無一被罷免成功，民進黨本欲借風削弱立法院的在野聲量，現下卻淪為戰略災難，一點都不誇張。



首先，民進黨的這場政治豪賭，成也「空戰」，敗也「空戰」。民進黨與其所支持的罷免團體選前高喊「國會改革」、「反對惡霸」、「守護民主」，訴諸高度政治正當性。但當選票落定，整場戰局就結果論，更像是一場「同溫層的社交取暖」，而非一次成功的選舉動員。細究24席罷免對象無一不是國民黨在地方經營深厚的立委，傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇等人，即便這些立委同意罷免票數跨過達到法定門檻，仍在「不同意罷免票」的碾壓下，順利保住席位。這樣的結果不僅映照民進黨對地方基本盤的自負與無知，也暴露其近年來「高空戰低地戰」的結構性弱點。

7月26日，上午10點左右，幾位民眾前往台灣新北市的投開票所，參與大罷免投票。（香港01攝）

綜觀罷免選舉不同於一般大選。它不靠政策辯論，也不須完整政見，老實說，就是「賭一口氣」、搏一場聲勢。在這樣的政治格鬥中，選民的投票行為會更依賴既有情感與政黨忠誠度。是以，罷免是否合理，其實從來不是核心問題，在政治對立氛圍下的台灣選民更在意的，只有「我的人被你罷」還是「你的人該被罷」。於是乎，當今次罷免成為政黨動員的全面演習，國民黨久違地展現出組織動員的肌肉，在台北、新北、桃園、台中等大本營全線告捷，而民進黨則被自己煽動的火燒到灰頭土臉。

更弔詭的是，這場罷免行動從始至終訴求高調、姿態正義，卻在選票出爐之後，民進黨全黨落得啞口無言。賴清德政府錯估形勢在先，其不僅誤判民意，還沉迷於「逆轉奇蹟」的自我催眠，終於成為媒體解讀史上最早進入跛腳狀態的台灣領導人——這不只是賴清德政治判斷的失誤，更是民進黨在長期執政後，權力傲慢的集體寫照。例如今次罷免投票率之高，除了歸功國民黨有效動員外，也說明台灣選民非「無感一族」，而是用選票給了賴清德一記響亮耳光：你可以「發動民主」，我們也可以「民主制裁」。

其次，讓人玩味的是，這場由泛民進黨陣營發起的政治角力，意外成就了兩位國民黨明星：台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安。盧秀燕以「一人扛三子」之姿，在中台灣發揮超級助選效應，保住台中三名立委席次；蔣萬安則在台北三位國民黨立委女將身旁全力出征，重塑形象，告別「空有顏值」的溫吞形象。一般預期，這兩位國民黨內「當打之年」的領頭羊，不只為國民黨固守地盤，更在民進黨自曝其短時，悄然成為接班天梯上的旗手。

台北市長蔣萬安。（台北市政府官網）

反觀民進黨，今次把選戰氣味拉高到「當不當中國人」的層次，結果只讓台灣民眾感到脫節、離地。民進黨一廂情願地認為，只要打出統獨認同的牌就能激起群情，但現實是，地方選戰講的是接地氣，選民在意的是立委的地方服務與資源分配，而非空泛的政治意識形態。民進黨將罷免變成一場全台的政治表決，不僅戰略錯誤，更徹底凸顯其「說民主，卻忘民心」的矛盾本質。

第三，縱然罷免發起者為民間團體，但民進黨角色之積極早已昭然若揭。從側翼媒體鋪天蓋地的攻勢，到行政資源的曖昧支持，民進黨想要撇清關係，只怕更顯做作。毫無意外，這場罷免行動揭示民進黨整體的戰略破綻，一方面錯估國民黨選民的熱情，以為藍軍支持者始終「無感」，另一方面將所有資源投注在意識形態戰場，忽視地方實力比拚的重要性。凡此種種，譜成了這一場賴清德政府自我感覺良好，卻忘記民間真實氛圍的政治誤判，同時也是一次由同溫層思維主導、最後走向崩潰的集體錯覺。

2025年1月1日，賴清德發表上任後首次的元旦講話，內容不僅延續了前任蔡英文任內將「台灣」與「民主」捆綁連結的論述，如刻意強調「民主韌性」、「民主供應鏈」等詞彙。（台灣總統府提供）

再就罷免選舉層次來說，國民黨這回並沒有提出任何令人耳目一新的政策主張（確實也沒必要），但國民黨在被動中實現「逆襲」，在這場「保衛戰」中打出一手好牌，全黨聲勢大漲，讓賴清德政府顏面盡失，日後勢必強化其在立法院的對抗張力，未來台灣立法院的權力生態將更向在野黨傾斜，賴清德政府「朝小野大」的困局更加明顯，「指日可待」。更現實的是，民進黨的「民主高地」話語權，短期內恐難再獨攬於身，「畫虎不能反類犬」，主動發動罷免不成反引吞噬，這正是台灣選民用「不同意罷免票」對民進黨表達一種對「更大的民主」的堅持，即「民主不是你說了算」的直接反擊。

2024年5月28日，台灣立法院審議《立法院職權行使法修正草案》，民進黨立委再度抗議。（Reuters）

總得來說，罷免原是民主制度的機制之一，民進黨卻把它包裝成「義戰」甚至「聖戰」，試圖塑造敵我對立的二元敘事，這動機本身即是褻瀆民主。幸虧反映在政治現實的結果，既善良也殘酷，台灣選民明確回應執政的民進黨應回歸實事求是，明確拒絕道德綁架，這場由於執政黨自己「手癢」，形同提前開打的「期中考」，反而讓台灣選民看清執政黨的真面目，得到了提前教訓的機會，預示著民進黨「抗中保台」的神話破滅，台灣「朝小野大」下的一場新的政治周期或在今天之後魚貫展開。

可以說，長年以往又事事言說民主的民進黨，今次透過其自詡且洋洋得意的民主程序發動大罷免選舉，結果揭曉，直接衝擊是其欲借大罷免削弱在野黨力量的幻想破滅，但就政治的本質與初心而言，更可謂是民進黨「求仁得仁」的結果：民進黨既要呼喚民主，台灣選民終於以「更大的民主」來回應對其施政以及「自以為是的民主」之定義的種種不滿。