賴清德：美對台徵20%「暫時性稅率」　後續達成協議可望再調降

美國總統特朗普簽署行政命令，據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率達20%。台灣總統賴清德周六（1日）回應，形容這20%為「暫時性稅率」，指只要後續達成協議，稅率可望再調降。



賴清德在Facebook發文表示，美方稍早時通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「暫時性關稅」為20%。主要原因是因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，因此美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。

賴清德又對談判團隊的辛苦表示感謝，指在時程有限的情形下，經過4個回合實體磋商，以及多次視訊會議，目前已經完成技術性磋商，並且堅守維護台灣利益、守護產業利益、守護民眾健康、確保糧食安全的4項任務。他強調，雖然今天美方所公布的稅率只是暫時性的措施，但執政團隊一定會再接再厲，持續爭取合理稅率，完成關稅談判的最後關卡。

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台美經貿工作小組透過新聞稿指出，台美雙方此輪磋商因時程安排尚未有總結會議，台灣將儘快與美方完成磋商達成協議，爭取再調降對等關稅，並同時就232條款相關議題一併進行磋商，以同時爭取232關稅優惠待遇。

台美經貿工作小組也提到，台美雙方談判團隊此次華府實體磋商，由於美方與許多國家同時進行談判，雙方在有限時程仍完成技術性磋商，就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性、經濟安全等議題達成一定共識，並依雙方共識進行聯合聲明草案的磋商。

據台美經貿工作小組介紹，台美雙方歷次商討範圍更包括投資、採購、台美經貿合作等議題，盼強化台美高科技供應鏈合作，共同鞏固雙方全球高科技領導地位，深化台美關係。台美經貿工作小組表示，美方為台灣最重要經貿市場與戰略盟友，為持續增進台美間強健關係與互利共榮，談判團隊將持續與美方積極磋商達成協議，促成台美經貿合作。

近日，特朗普政府陸續宣布各國新對等關稅稅率，亞洲國家方面，日本、韓國最新稅率為15%，泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨和菲律賓則為19%，台灣與越南為20%，印度則為25%。