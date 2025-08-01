關稅戰｜美官員稱與台灣最終協議即將達成　賴清德：爭取更好稅率

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月31日向全球92個貿易夥伴宣布新關稅，其中，台灣稅率為20%，台灣政府強調這只是「暫時性稅率」，後續可望再調降。據英媒報道，一位美國官員8月1日證實，美台貿易談判仍在繼續，並表示最終協議即將達成。在台灣，總統賴清德在記者會上表示，此次談判遵守國際慣例簽有保密協定，在確定最後稅率前不得公開談判細節。



英媒報道指，上述要求匿名的美國官員表示，臨時稅率低於原定稅率，也遠低於其他幾個正在進行談判的主要貿易夥伴的稅率。他補充說，台灣的提議得到了積極回應，雙方即將達成最終協議。

對於台灣為20%，在野黨抨擊是重大挫敗、搞黑箱。對此，賴清德強調，現在不宜貿然定位談判是成功，或是失敗，談判團隊與政府此刻需要在野黨支持與鼓勵，尤其談判第一線非常辛苦，是基於台灣利益、產業利益、糧食安全、台灣安全進行談判，期待在野黨能給予支持。

賴清德在記者會上表示，現在不宜貿然定位談判是成功，或是失敗。（ETtoday）

相關新聞：特朗普向92經濟體宣布新關稅 所有轉運貨物額外徵40%

他又指，在還沒完成談判之前，必須尊重國際經貿談判約定，談判團隊在過程也不斷跟美國說明，因為台灣是民主、法治社會，攸關議會權力要經過立法院同意，而屆時談判完成後，攸關議會部分一定會跟立法院報告，取得立法院同意，並會向台灣社會妥善說明，贏得社會支持，方便未來落實完成的談判協議。

賴強調，台美談判過程推進，雙方都秉持誠意，願意解決貿易逆差，創造雙贏，目前已完成技術性磋商，雖然還沒有進行總結性會議，不過完成階段性成果，稅率已經從32%降為20%。未來，談判會持續，20%不是台灣一開始目標，當局會繼續談判，爭取台灣更有利、更合理稅率。

另外，在台灣競爭力方面，賴表示，除了受衝擊產業，或是受衝擊的個別廠商，行政院的中小微型企業支持方案會予以協助，政府也會持續調整競爭力跟升級轉型，這部分行政院長卓榮泰上任之初，就有各種計劃，也會確實來執行。希望經由台美談判可以深化台美經貿合作，特別是國防、科技多元領域合作，也提升台灣的產業競爭力，讓台灣產業升級轉型，進行台美雙方合作，增進彼此經貿關係跟台灣產業競爭力。