台軍機墮海一死一失蹤　蔡英文指示全力搜救釐清原因

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-23 15:59

台灣空軍在周一（22日）下午發生兩架F-5E戰機疑因擦撞墮海的事故，兩名機師一死一失蹤，軍方目前仍在事故現場全力搜索。 蔡英文周二（23日）出席公開活動時對殉職機師表達最沉痛的哀悼，同時指示台灣國防部全力搜索另一名失蹤機師，並釐清事故原因。

台灣空軍2架F-5E戰機疑因擦撞墜海，目前專案調查小組正查證肇因。（網上圖片）

蔡英文出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」，她在致詞時先提及戰機墮海事件。蔡英文表示，已經指示國防部「務必要全力搜救，並且釐清事故原因」，她並向殉職機師的家屬表達最沉痛的哀悼。蔡英文稱，事故讓人悲痛，但台軍官兵依然都堅守岡位，包括現在在場的軍醫護同仁也是如此。

蔡英文接着就談到今次的開工動土典禮，她表示，長期以來，台軍醫院在承擔軍事體檢、選兵醫學、官兵緊急救護訓練等軍陣醫學的同時，也肩負有區域及支援偏鄉醫療、緊急救災的任務，過去參與的醫療任務，從九二一地震傷者救治、成為SARS專責醫院，再到協助疫情檢疫，可說是無役不與。尤其這次疫情中，全台收容量最大的檢疫所，也是由松山分院的醫護人員支援，台軍醫院站在第一線的付出，更證明「人民的需求在哪裏，國軍就在哪裏」的可貴精神。另外，松山分院更有空勤體檢、航醫鑑定的重要任務，所有軍醫護同仁都是幫忙維持飛行員健康，確保空防戰力的大功臣。

蔡英文3月23日出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」。（吳逸驊攝）

蔡英文並強調，今天興建的航空醫學大樓有兩個重要的意義。一是表達政府對軍陣醫學的重視，二是強化地區長照需求，並期望工程如期如質完工，讓三總的醫療能量能更進一步成長。

陪同出席的台灣退輔會主委、曾為機師的馮世寬會後受訪表示，對3月22日的空軍飛行失事感到不捨，心情非常難過，「我們不知道能不能回來，但是我們還是要去」；飛行失事無法避免，但仍要努力去防治，「我覺得空軍已經做了最好的準備，但天候的因素、人員的因素，還是會有這些事情發生」。馮世寬稱，希望全台民眾能想到機師的辛勞，給予他們最大的祝福，讓他們在飛行之前準備、準備再準備，飛行的時候安全、安全再安全。

（綜合報道）