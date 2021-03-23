天人永隔｜台軍兩架戰機墮海1死1失蹤　殉職機師與孕妻成婚僅18天

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-23 13:48

台灣空軍周一（22日）下午發生兩架F-5E戰機在執行訓練任務期間疑似擦撞墮海，其中一架戰機的機師羅尚樺被尋獲，惜送院搶救後證實不治，另一架戰機的機師潘穎諄至今仍然失蹤。 台灣傳媒報道，羅尚樺才剛與妻子新婚燕爾，未料短暫幸福18天後就要天人永隔。其妻更透露，她已懷有身孕兩個月，兩夫妻一直在倒數新生命誕生。

羅尚樺與妻子僅成婚18天就要天人永隔。（三立新聞網）

報道稱，羅尚樺在社交平台上分享有大量與妻子甜蜜合照，二人如膠似漆。羅尚樺在本月與妻子成婚，他有註冊結婚前一天甚至特別策畫一場浪漫求婚儀式。羅尚樺細心布置私家車車尾廂，可見到有「Marry Me」的氣球。羅尚樺的舉動贏得妻子激讚，「謝謝我的寶貝老公，雖然有沒有求婚明天都是會嫁給你，不過心裡還是很開心，我決定愛你800輩子」。

報道提到，在羅尚樺出事後，妻子心急如焚，第一時間希望在消息尚未確定之前，都先不要通知她。其後羅尚樺被尋獲並送院搶救，妻子亦隨即在社交平上表示打氣，「我愛你，夫妻本是同林鳥，無論如何我陪你飛」。

圖為潘穎諄所駕駛編號5286的F-5E戰機。（聯合新聞網）

至於仍然失蹤的潘穎諄，他與妻子亦僅成婚不足半年。潘穎諄的個性陽光活潑，常常在在社交平台上分享與妻子的合照。例如潘穎諄有在其中一篇帖文分享「閃婚」的喜悅，「親愛的親朋好友們，2020愛你愛妳的這年我們決定閃婚啦」。

（綜合報道）