台軍F-5E戰機墮海飛行員遇難　家屬痛批戰機老舊：出了人命才重視

台灣空軍一架機齡近40年的F-5E戰機，在10月29日失事墜海，機上一名朱姓飛行員不幸罹難，朱男母親聞訊悲痛欲絕，痛批F-5E這麼老舊還在飛，揚言「如果再發生一次空難，她就要跳台東的海」。 而國民黨主席江啟臣則在Facebook指出，台灣空軍早在2016年即建案規劃採購新機汰舊，令F-5型機於2019年汰除，但蔡英文上台後堅持「國機國造」。江質疑，是否因計劃改變，才導致F-5型機勉強延壽，蔡英文應向台軍、全體人民清楚說明。

台灣一架F-5E失事墜海，飛行員雖在海上彈射跳傘，但被發現時已經沒有意識，送醫急救後仍不治身亡。（Facebook@青年日報）

得知兒子逝世消息後，朱男母親從台灣彰化趕往台東料理後事。過程中她向媒體表示，兒子早就說過F-5E戰機老舊，可以丟到廢棄場，卻每天承受壓力，還稱「一定要等到出了人命，軍方才會重視」。飛官母親說，今天這個責任她兒子扛了，「可是軍方給我的是什麼？國家給我的是什麼？」她寧願把兒子當作去遠遊，忘了回家沒關係。

飛官母親強調，希望不要再有下一個遺憾，「該面對就是該面對」、「不要今天講，明天就忘記了」。她更揚言，若有下一次遺憾，自己替兒子去跳台東的海，讓大家重視F-5型機的問題。

江啟臣則在Facebook中指出，此次失事的F-5E戰鬥機，機型老舊，台灣空軍在2016年即已建案規劃2017年至2022年採購新機汰舊，根據台灣國防部原規劃，F-5型機在2019年就將汰除，然而2016年政權輪替，蔡英文政府堅持國機國造，計劃改變，「是否是造成戰力空窗，妥善率下降，F-5E/F勉強延壽，導致事故發生」？江啟臣認為，蔡英文應向台軍、全體台灣民眾清楚說明。

江啟臣強調，裝備老舊的問題不應該等到失事才檢討，金門烈嶼戰車翻覆，台灣高層方拍板汰舊，現在F-5型機落海，台灣國防部預算的配置上是否應該要重新檢討思考。

蔡英文出席「退輔會第42屆榮民節慶祝大會」談到F-5E殉職飛官時哽咽。（陳卓邦／多維新聞）

另一方面，台灣立法院國防外交委員會召委、民進黨立委王定宇表示，很多好朋友都提到「老舊的飛機，趕快淘汰」，目前戰機汰換的公開資訊，台灣的F-5型機機齡老舊，目前已有汰除計劃，預計在2023年至2026年，完成F-16V戰機及新式高教機交機產級，屆時F-5型戰機都會全數汰除。

王定宇說，其實台灣何嘗不想趕快更新，以往是新武器取得不易，加上防衛需求益增，只好不斷延壽硬撐下去，還好近四年陸續取得海陸空各項新式武器裝備。