阿斯利康︱全台首日1578人接種　東京奧運選手首波疫苗開打

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-23 22:02

由英國製藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠疫苗（俗稱牛津疫苗或AZ疫苗）周一（22日）起在台灣開展接種，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥周二（23日）表示，周一共有1578人接種。另一方面，東京奧運選手團的AZ疫苗接種作業亦在全台各縣市展開，已接種者包括台灣網球小將曾俊欣。

體育署競技組代理組長藍坤田表示，周二上午共有10名運動選手完成疫苗接種，其中包括有「夜市球王」之稱的曾俊欣。對於首波接種疫苗的選手名單，藍坤田指其屬個資，無法對外公布，但曾俊欣本人願意公開這項消息，因此才對外公布。

藍坤田續指，首波疫苗接種工作將涉及7種運動項目、共45人，預計將分成3梯次，並強調由於每次需湊滿10人才接種，加上選手遍及北至南，因此作業上仍需時。他進一步稱，即便接種疫苗也不能輕忽防疫工作，選手返台後仍需進行14天隔離與7天自主健康管理等步驟。體育署長張少熙則表示，選手接種疫苗包括分批施打、逐步開放以及自主決定3個階段，接種與否會尊重選手自主意願，至於教練、防護員與行政人員則待選手接種完畢後才會開放。

首批AZ疫苗自周一開打，當日行政院長蘇貞昌和衛生福利部長陳時中帶頭施打，亦有35家醫院院長完成接種。據莊人祥指，周一共有1578人接種，僅接獲1例非嚴重不良事件通報，可能出現發燒或疲倦症狀。他又指，接種個案中已有逾千人參加TaiwanV-Watch疫苗接種健康回報系統，將於周二起逐日回報身體狀況，未來也會每天定期公布疫苗接種數據。

（中央社）