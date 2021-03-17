阿斯利康︱拒談疫苗價格　陳時中解釋：違保密條款恐遭斷貨求償

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-17 14:34

由英國製藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠疫苗（俗稱牛津疫苗或AZ疫苗）日前抵達台灣，惟就疫苗價格、接種時程，台灣中央流行疫情指揮中心屢以保密條款為由拒談。對此台灣衛福部長陳時中周三（17日）表示，全球都在搶疫苗，若違約透露保密內容，疫苗廠恐暫停供貨甚至向台灣索償。他又強調，須以科學證據討論接種順序。

立法院社會福利及衛生環境委員會當日召開會議，陳時中答詢表示，各疫苗廠憂慮公開價格會導致比價問題，對於疫苗生產也沒把握，因此價格、供貨時程皆列為疫苗合約的保密事項。而按規定，雙方在合約履行後仍須保密5至10年，部份甚至未訂明確期限；由於目前全球疫苗仍不足、全球搶貨，因此價格上的談判空間已經很少，若台灣違背合約，恐怕會遭到延後甚至停止供貨，也可能遭到索償，未來國際大廠也恐不再與台灣洽談。

對於AZ疫苗於歐洲引發血栓事件，民進黨立委賴惠員詢問倘衛環委員會立委願率先帶頭施打，是否有助加強民眾信心。陳時中回應指出，現有的疫苗還是有一定限量的，並不是多到打不完，故須以科學證據討論接種順序，惟他也強調立委只要願意優先接種，就能讓民眾更有信心。

相關圖輯：3月3日，首批11.7萬劑牛津AZ疫苗抵達台灣（點擊睇大圖）：

+ 7 + 7 + 7

衛環委員會召委陳玉珍則表示，就她個人而言，施打任何疫苗都沒問題，皆因「人的生命輕如鴻毛」、「即使打死了也死不足惜」，然而由於歐盟有15個國家暫停打AZ疫苗，故台灣方面亦應提出科學論證方可讓其他優先打疫苗的群組更加安心。

（中央社）