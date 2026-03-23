台版紅姐│3男扮女人誘裸聊偷拍4586人轉賣　知名網紅、運動員受害

台媒報道，台中地檢署近日破獲「台版紅姐案」，疑犯是3名長期假扮女性的男子，他們利用預錄影片及變聲軟件在網上引誘男性裸聊、自慰然後伺機偷拍錄下，高達4586名男性受害，當中包括知名網紅、運動員，查獲高達2萬部以上的性影像。



香港警方提醒青少年要提防裸聊騙案。（「CyberDefender 守網者」facebook）

台大法律系男學生被捕 循線破獲犯罪團體

中天新聞網報道，檢方最初發現一位台大法律系的洪姓男學生，他假扮女網友透過私訊以「互相自慰」為由引誘裸聊，導致全台300多名男子及少年遭偷拍性影像。

檢方在2025年5月拘捕洪男，發現這是一個有組織的犯罪團體，進而追查並拘捕另外2名疑犯，即許姓及陳姓男子。

以變聲器軟件偽裝女性

其中擔任舞蹈老師的許男從2017年起在網絡學習假扮女性的技巧，使用交友軟件尋找目標對象，將事先下載女性裸露影片，搭配變聲器軟件同步說話，成功引誘男子及少年進行裸聊自慰後趁機偷拍。他更依據男網友的外貌、身材，將每部性影像以250元至2300元新台幣（約61元至560元港幣）不等的價格在網絡上販賣，不法所得達5萬元新台幣（約12200元港幣）。

許男後來結識上班族陳男，兩人因性向相同而結為夥伴，陳男假扮女網友及偷拍的技巧都是許男教授，陳男學成後與許男開始合作，有時也單獨犯案，2人還把偷錄到的性影像上傳至Google雲端共享。陳男也另外向不明網友購買、交換大量性影像，甚至慫恿男網友自行拍攝後傳給他。

共有4540名成年男子及46名少年受害

根據統計，洪男偷拍289部成年男子及32部少年性影像，許男偷拍1967部成年男子及9部少年性影像，陳男偷拍2291部成年男子及21部少年性影像。扣除重複部分，共有4540名成年男子及46名少年受害，查扣不法性影像超過2萬部。

檢方目前已依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》等罪名起訴3人，起訴書中批評3名被告的行為「極其惡劣，不僅散布給共犯共享、共同挑選對象，更加劇向外傳播的速度，對被害人造成永久性侵害，視法律於無物」也已向法院求處重刑。