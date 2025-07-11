南京紅姐約砲偷拍最重判七年　若真傳染性病最重恐被判死刑？

南京一名38歲焦姓男子（網上被稱為「南京紅姐」、「紅老頭」）假扮女性相約與多名男性發生性行為，並偷拍影片在互聯網傳播，事件近日震驚內地。當地警方指，該男子因涉嫌傳播淫穢物品罪被刑事拘留。



據內地法律，傳播淫穢物品罪（非牟利目的）基本可處2年以下有期徒刑、拘役或管制；情節嚴重的處2年以上7年以下有期徒刑。



值得關注的是，此前人聲稱因南京紅姐有11人感染愛滋病 (HIV/AIDS)，不過抖音闢謠平台7月8日晚間發布影片稱，針對「南京紅老頭」事件已核實「237人身份」「11人被檢出愛滋」經向有關部門核實，確認該信息不實。

當地疾管中心則說明，如果有密接、不放心身體，可以隨時到疾管中心做檢測．「官方肯定都會採取措施的」。內媒報道指，目前疾管部門已介入，焦男本人是否有傳染病，屬個人隱私，後續官方也會繼續進行通報。

網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

明知自己有性病還傳播最重可處死刑？

據了解影片裏紅姐和其他男性性交都未戴套，也未有其他保護措施。根據內地法律，若明知自身患有HIV、性病等，還故意與不特定多數人發生無保護性行為，可能引發疾病大規模傳播風險，尚未造成嚴重後果的，處3年以上10年以下有期徒刑；致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。