台女自泰國走私4公斤依托咪酯羽田機場被捕　查扣量創日本紀錄

日本東京警視廳藥物槍械對策課4月18日表示，一名50歲台灣籍女子劉庭妤，涉嫌從泰國走私約4公斤、被稱為「喪屍煙彈」的指定藥物「依托咪酯」（Etomidate，俗稱「太空油」、「喪屍煙彈」）粉末，被依違反醫藥品醫療器械法等罪名當場逮捕。



警視廳指出，此案為日本歷來查獲最大宗依托咪酯案件，並認為可能有國際走私組織涉案，正進一步調查。



日媒《產經新聞》報道，劉姓女子無固定住址、職業不詳，日本警方稱4月16日劉姓女子涉嫌與同夥共謀，將約4.05公斤依托咪酯藏於行李箱中，從泰國搭機飛抵羽田機場。東京海關羽田稅關支署人員檢查行李時，發現行李箱底部的夾層內藏有4袋物品。

圖為日本的羽田機場。(邱靖汶攝)

劉姓女子供稱，行李箱是向在台灣的朋友的朋友借來的，不知道裡面有依托咪酯，並否認相關指控。東京都警視廳研判，犯嫌可能負責運毒，將調查背後的走私組織。

依托咪酯的醫療用途為短暫麻醉劑，濫用則具有致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用，常摻入電子煙油中。依托咪酯在台灣被列為第二級毒品，2025年5月，日本政府厚生勞動省（相當於衛福部）已經把依托咪酯列為禁止持有或使用的指定藥物。

2025年有男子在荃灣區拖行李箱外出，期間被海關人員截查，並於其行李箱內搜獲15公斤用麵粉包裝的懷疑依托咪酯粉末，市值約1400萬元。（鄭嘉惠攝）

保安局禁毒處資料顯示，港府在2025年2月，將依托咪酯（Etomidate）及其三種類似物（美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯）列為毒品。