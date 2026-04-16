全國旅檢最大依托咪酯案：男子腹綁近1KG毒品　西九龍站過關斷正

深圳海關公布，有旅客腹部綁藏965克依托咪酯（Etomidate，太空油／煙粉），經西九龍站從香港入境內地時，被西九龍站海關關員當場查獲。

此案為2023年10月依托咪酯被列入第二類精神藥品管制以來，全國海關旅檢渠道查獲的旅客攜帶量最大依托咪酯案。



海關關員稱這位旅客從無行李通道過來，神情緊張，走路也不自然。（深圳海關）

海關關員檢查發現旅客腹部有捆綁東西。（第一現場）

腹部綁藏一圈白色晶體 重近1公斤

西九龍站海關關員憶述，該旅客過關後走無行李通道，神情緊張，走路不自然，於是將他攔截並依法檢查其行李和隨身物品，「在檢查他外衣口袋時，感覺他的腹部有捆綁一圈東西」，當詢問是什麼物品時，對方卻臉色發白說不知道。

關員檢查後發現，旅客在腹部捆綁的是一大包白色晶體。隨後，關員使用快速檢測試劑，結果顯示對依托咪酯呈陽性反應，重量將近有一公斤。

該名旅客交代，當天上午他在香港街市時，有人讓他將此物品綁在身上帶回內地，並承諾會給報酬。目前，該案移交海關緝私部門作進一步處理。

什麼是依托咪酯？

依托咪酯，1964年被開發，是一種含有咪唑環的羧化酯類藥物，其純品為不溶於水的白色粉末狀或結晶狀物質，為非巴比妥類靜脈短效催眠藥，在醫療上主要有水劑和乳劑兩種劑型。因其對呼吸和循環系統的影響較小，且無組胺釋放作用，因此是麻醉誘導常用的藥物之一。

含依托咪酯的電子煙。（深圳海關）

近年，有不法分子將依托咪酯添加入電子煙彈中非法銷售，吸食這種電子煙輕則出現頭暈嘔吐、精神恍惚、幻覺等反應，重則休克窒息甚至猝死。長期吸食可能導致生理和心理成癮且戒斷症狀嚴重，包括焦慮、失眠、肌肉疼痛、抽搐等症狀，對身體造成不可逆的嚴重損害，甚至死亡。