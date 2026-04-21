賴清德訪斯威士蘭取消　三國突取消飛航許可　台官方稱遭大陸打壓

賴清德原定明日（22日）至周六率團訪問斯威士蘭（Kingdom of Eswatini），台方今日稱三國臨時取消飛行許可，決定暫緩行程。台官方表示，據了解，此次包括塞舌爾（Seychelles）、毛里裘斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可。



台灣官方發表聲明指，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經團隊慎重評估，這趟行程將暫緩，另指派特使出席斯威士蘭「雙慶」國家慶典活動。聲明指，實際原因為北京當局以經濟脅迫在內的強力施壓。



賴清德發文證實取消出訪計劃。（Facebook）

台官方稱，在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓，聲明稱，這種在國際間絕無僅有。

聲明提到，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情。對於北京當局的粗暴行徑，予以強力譴責。

據了解，斯威士蘭是目前台灣在非洲唯一的友邦。針對出訪飛航路徑，台灣官員曾透露，賴清德出訪斯威士蘭時，將採直飛、不安排過境，也避免飛越中東地區。