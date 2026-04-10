習鄭會將登場｜賴清德發文呼籲支持國防預算　和平必須靠實力

台媒報道，周五（10日）上午鄭麗文將在北京人民大會堂與習近平會晤。賴清德今（10）日在Facebook發文稱，「我們對和平懷有理想，但並非不切實際的幻想；因為歷史告訴我們，向威權者妥協，只是以主權與民主做代價，不會換來自由、更沒有和平。」



賴清德出席「2026大陸台商春節活動」並致詞。（台總統府）

習鄭會即將登場，賴清德今日（4月10日）在Facebook發文稱，今天是《台灣關係法》立法屆滿47週年的日子。這部法律，加上美國對台的「六項保證」，是印太區域穩定安全的關鍵基石。

賴清德。（台灣總統府）

賴清德稱：「我們對和平懷有理想，但並非不切實際的幻想；因為歷史告訴我們，向威權者妥協，只是以主權與民主做代價，不會換來自由、更沒有和平。」

他又指，和平必須靠實力，而實力必須要靠長期穩健的投資；我們更要展現自我防衛的決心，才能獲得友盟的支持。最後，賴清德呼籲台灣民眾支持團結一致，支持國防預算。