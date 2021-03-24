長榮貨輪堵塞蘇伊士運河震動全球　油價反彈航運港口股大跌

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-24 15:33

長榮海運（Evergreen）超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given），周二（23日）疑遭受強風吹襲，船身偏離航道，卡在蘇伊士運河，造成運河雙向交通大堵塞。 美國傳媒《彭博》報道，蘇伊士運河是原油從中東運往歐美的重要航道，若未能盡快解決，恐在全球能源市場產生蝴蝶效應。 同時，本港上市航運股股價亦受影響大跌，中遠海控（01919）午後跌幅逾一成，最新報8.32元，成交逾5億元。

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號周二在蘇伊士運河造成的雙向航道阻塞，至少100艘輪船還在排隊等著過運河。 （Twitter@mercoglianos）

報道指，即使長賜號阻塞蘇伊士運河的影響只有幾天，但仰賴中東原油供給的歐美煉油廠，可能被迫尋找替代供應來源，比如美國墨西哥灣沿岸地區、俄羅斯等地，導致替代品的價格上漲，同時影響北海油田運往亞洲的油量。

事實上，歐洲多國擴大防疫限制，已拖累國際原油行情大跌。惟今日傳出長賜號堵塞蘇伊士運河的消息後，油價卻逐漸回升。

倫敦布蘭特原油期貨今日在亞洲盤先續挫0.53%至每桶60.47美元，其後回升0.64%至61.18美元；紐約西德州原油期貨今早一度下跌0.81%至每桶57.29美元，其後反彈0.52%至58.06美元。

首爾期貨經紀商VI Investment Corp.資深大宗商品分析師Will Sungchil Yun認為，蘇伊士運河運輸受阻，對油市造成的影響可能只會是暫時性。

ING集團大宗商品策略主管帕特森（Warren Patterson）認為，全球約10％的海上石油貿易是途經蘇伊士運河，市場可能因此產生影響，但影響是非常短暫。

據此前報道， 蘇伊士運河是連接紅海與地中海的交通要道，亦是全球最繁忙的水道之一，因此長賜號貨櫃輪的船身卡在蘇伊士運河河道上，導致大批船隻堵塞。埃及當地媒體引述蘇伊士運河管理局稱，可能需要幾天才可恢復正常航行。

（彭博）