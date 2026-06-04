器官移植｜ 台名醫涉非法中介病人赴大陸換肝腎　判刑2年廢除執照

台媒報道指出，台灣肝臟名醫陳堯俐與中國多名醫療人員合作，長期中介台灣病患到中國大陸醫院接受器官移植，他從中獲利上千萬元新台幣的中介費，2022年陳堯俐被民眾舉報後遭判刑並緩期執行，是台灣首次針對「非法中介境外器官移植」案件具體求刑。台灣衛福部長石崇良今日（6月2日）證實已決定廢止陳堯俐醫師證書，為台灣首起因非法中介器官遭廢證書案件。



2024年7月該案一審裁決公布，陳堯俐被判有期徒刑2年，緩刑5年，沒收新台幣1466萬元（約合港幣360萬元）中介費，另須向公庫支付新台幣500萬元（約合港幣124萬元）。彰化地檢署檢察官不服緩刑部分上訴，二審維持原判。



台媒報道指，陳堯俐自2008年起，在彰化基督教醫院任職器官移植中心外科醫師期間，共中介11名病患到中國接受器官移植，曾有人支付高達1400萬元新台幣費用（約合348萬港幣），結果手術後僅存活9天，另有病患在手術後當場死亡。檢察官就2015年7月以後9宗非法器官移植病例作檢控。

報道指出，陳堯俐仲介的11名病患，2人在手術後死亡，6人在手術後後存活時間介乎9天至4年多，僅3名病患仍存活至今。

法院：判刑兩年緩刑五年，須繳納500萬罰金

據了解，陳堯俐中介病患的肝臟移植總花費在台灣約為新台幣500萬至750萬元（港幣124萬到186萬元），腎臟移植約新台幣300萬至350萬元（港幣75萬到87萬元）不等，包含病患及陪同家屬前往中國食宿與搭機、肝臟及腎臟購買費用（腎臟供體費約人民幣20萬元、肝臟約人民幣35萬元至40萬元），以及中國大陸醫師報酬、中介費、聘僱戒護人員與專任護理人員等費用。

陳堯俐在每宗個案收取90萬元新台幣仲介費（約合港幣22萬元），在個別案例曾收取747萬元新台幣（約合港幣186萬元）款項。而中國大陸醫師則獲2至5萬元人民幣報酬。在部分病患個案中，陳堯俐沒有同行赴中國大陸，僅派其助手照護病患並進行術後追蹤；部分病例陳堯俐則赴中國大陸在手術室內進行指導。

台灣彰化地方檢察署調查，陳堯俐不法所得總共為新台幣1466萬元（約合港幣360萬元）。彰化地方法院表示，陳堯俐於器官移植領域具相當知名度，應深知台灣修訂人體器官移植條例已採納無償原則，禁止以商業化手段為器官移植，其等為謀私利，中介急迫等待肝、腎臟移植病患前往中國大陸進行器官移植，並收取高額費用，破壞器官移植應為無償及平等原則。

彰化地方法院一審將陳堯俐依共同中介器官移植，違反人體器官移植條例應執行2年刑期，緩刑5年，並須向公庫支付新台幣500萬元（港幣124萬元），沒收犯罪所得。近日公布二審結果，維持原判。

內地器官移植手術的器官源、醫療資料均供不應求。（新華社）

《聯合新聞網》報道，腎臟移植權威、器捐登錄中心前董事長李伯璋表示，排隊等候大愛器捐的人數眾多，但是器官來源有限，且從臨床經驗看來，不是排愈久，號碼愈前面，就能拿到優先排序，還需考慮基因配對等因素，等同於看運氣。

李伯璋指出，2014年以前，台灣確實有不少人因等不到器官，透過中介，遠赴中國大陸接受移植手術。但2014年至今，中國大陸修改法令，嚴格要求器官捐贈、登錄等作業。再者，中國大陸經濟起飛，許多人付得起移植費用，台灣人即使想至當地接受移植，機會少之又少。

最近一兩年，還是有極少數洗腎患者在第三方單位安排下，至中國大陸接受腎臟移植。

李伯璋表示，如果不是面臨生死存亡關頭，誰會願意花大錢，至境外接受器官移植，他呼籲政府重視器官開源，讓捐贈制度更具彈性，藉此提升器官衰竭患者福祉，更能減少健保總額耗費，「以腎臟移植為例，手術成功後，患者不必洗腎，可省下可觀的健保支出」。