預設默許捐贈器官｜盧寵茂：現不宜研立法　41萬自願登記提早達標

衞生署署長林文健去年十月曾表示希望重啟器官捐贈「預設默許機制」（Opt-out）的討論，即沒主動退出便預設視為願意捐贈器官。醫務衞生局局長盧寵茂今日（27日）書面回覆立法會議員管浩鳴查詢表示，現階段不適宜考慮通過立法改變遺體器官捐贈的模式，稱若社會未有充分共識，立法強推或會適得其反，又認為應透過加強教育及宣傳來推展器官捐贈。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，現階段並不適宜考慮立法，將器官捐贈機制改為「預設默許」。（資料圖片／廖雁雄攝）

至上月底有41.8萬人已登記中央器官捐贈登記名冊

盧寵茂指，香港遺體器官捐贈一直採用「自願捐贈」模式，截至上月底，有41.8萬人已登記中央器官捐贈登記名冊，提早達成2022年《施政報告》提出要2027年年底達41萬目標，顯示政府的器官捐贈宣傳工作行之有效。政府和醫管局未來會延續多管齊下的策略，繼續透過不同渠道與各界加強合作，共同推廣器官捐贈。

預設默許捐贈器官｜盧寵茂：社會未有充分共識前立法可能會適得其反

回應會否考慮將器官捐贈模式改為「預設默許」的問題，盧寵茂指，器官捐贈是無私大愛行為，政府認為實應透過加強教育及宣傳來推展，現階段並不適宜考慮通過立法改變模式。他形容議題具爭議性，在社會未有充分共識前，如立法強推，可能會適得其反，並令有意表達捐贈意願的人士卻步，需審慎考慮。

跨境器官移植機制恆常化？盧寵茂：續按機制為緊急病人尋求國家協助

至於跨境器官移植互助機制會否恆常化，盧寵茂指，香港與內地已就緊急跨境器官移植建立恆常化的渠道和規範化合作流程，醫管局亦已制定並落實有關標準臨床指引，為緊急跨境器官移植個案確立一致的技術層面要求、準則及流程。政府會繼續按機制為有緊急需要的病人尋求國家協助，在逐步積累成功個案的基礎上，積極完善跨境器官移植互助機制。