海峽論壇6月13日廈門舉辦　台陸委會首度禁止地方政府人員參加

國台辦發言人朱鳳蓮6月3日宣布，第18屆海峽論壇將於6月13日在福建舉辦，主會場設在廈門，國民黨副主席張榮恭將率團出席。台灣陸委會則在今日（6月4日）宣布禁止中央機關與地方政府人員參加，台媒《聯合報》報道指，這也是近年來首度公開禁止地方政府人員參加海峽論壇。



《聯合報》報道指出，對於禁止地方政府人員參加海峽論壇的依據，台灣陸委會發言人梁文傑表示，政府能夠管制的範圍是公職人員跟公務人員，他稱，「而現在中華民國的公職人員跟公務人員去中國大陸都是要准許的，所以凡是要跟我們申請參加海峽論壇的，我們是一概不會准許」。

梁文傑稱，「海峽論壇眾所周知它是中共最大型的一個對台所謂融合統戰的平台，政府當然對此要有所因應」。

2025年，全國政協主席王滬寧與台灣前總統馬英九在海峽論壇期間會面。(中天新聞)

針對國民黨副主席張榮恭即將去參加海峽論壇，梁文傑則回應指出，國民黨要去的人員並不在政府管制的人員當中，不需要經過申請，「但是我們還是呼籲各界和各政黨不要附和中共對台敘事，淪為對台統戰的工具」。

《聯合報》報道稱，在今日陸委會政策宣布前，台東縣長饒慶鈴有向政府提出申請赴海峽論壇。而2025年海峽論壇就已經罕見沒有任何台灣縣市首長參加。