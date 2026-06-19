鄭麗文：如果台灣沒有宣布獨立，大陸仍武力侵台，一定會戰鬥還擊

國民黨主席鄭麗文近日接受《經濟學人》專訪，她強調，國民黨追求和平，但絕不放棄自我防衛。鄭麗文稱國民黨反對台灣宣布法理獨立，「但如果台灣沒有宣布正式獨立，而中國大陸仍然決定以武力侵略台灣，我們會戰鬥，我們一定會還擊。」



她指出，維護台海和平，就是守護台灣的民主、自由與法治，也唯有在和平穩定的環境下，才能確保人民的安全與福祉。鄭麗文稱，國民黨支持提升台灣自我防衛能力，並將持續推動相關國防建設，「包括提出國產無人機製造計畫以及提升台灣國防產業能力措施等相關法案」。

鄭麗文表示，與中共對話交流，並不代表放棄自身價值與立場。（Facebook@ChengLiwen2018）

針對《經濟學人》提問，美國總統特朗普（川普，Donald Trump）曾暗示，可能將對台軍售作為與中國談判的籌碼？

鄭麗文則強調，台灣不應成為任何談判交易的工具；台灣不應成為任何大國競爭或談判的籌碼。她認為，台灣應持續深化與美國及國際社會的交流合作，同時透過對話降低衝突風險，為台海及印太區域的和平穩定共同努力。

鄭麗文強調：訪美成果超出預期

鄭麗文指出，訪美成果超出預期，並嚴正否認有媒體稱有美國國安官員取消原定與她的會面。

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月4日與美國智庫國防重點（Defense Priorities）亞洲事務主任戈德斯坦（Lyle Goldstein）會談。（國民黨提供）

鄭麗文說，她在訪美期間與10位美國國會議員、政府官員、智庫學者及僑界人士等各界代表廣泛交流，雖然沒有成功說服所有交流對象，有些人士採取「較為保留、觀望的態度」，但透過這次訪美，國民黨已和美方建立新的溝通管道，未來也將持續向國際社會說明，兩岸應透過和平對話解決分歧。

鄭麗文此前形容訪美是「破冰之旅」，她表示，向美方各界澄清許多外界對國民黨兩岸政策及國防立場的誤解，讓更多朋友更全面了解國民黨致力維護台海和平穩定、對話與自我防衛並行的理念。