外媒指訪美被冷遇　鄭麗文稱是「破冰之旅」：按正常程序接待

撰文：許祺安
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美國傳媒《Politico》報道7日以「華府冷待台灣反對黨領袖」為題，指國民黨主席鄭麗文因阻擋國防支出，訪美期間在華府遭遇「冷遇」。

鄭麗文18日早上接受廣播節目「千秋萬事」專訪，表示美國長期累積誤解、成見，溝通不輕鬆容易，她本就不期待華府用與以往不同的規格「熱遇」她，並稱她去之前就講過，「有人全面遊說、阻擋國會議員見她，可以感受到很多人因此受影響」，但此行仍順利見到9位國會議員。鄭麗文強調與美國長期來講互信重要，「我們又不是只去這一次」。

6月11日下午結束華府智庫訪問行程後，鄭麗文前往參加大華府地區的僑宴，現場席開40桌，約450名僑胞歡迎鄭麗文到場。（Facebook@ChengLiwen2018）

「Politico」引用知情人士說法，指鄭麗文在訪問美國期間，爭取白宮及國會山莊會面安排，但多以失敗告終。原因與國民黨阻擋國防特別預算有關，且對於預定會面的官員名單提前被曝光，美方相當不滿。

鄭麗文則稱訪美是「破冰之旅」，她先駁斥媒體報道稱她洩漏內容、再澄清自己訪問國會的行程是早就安排好的，鄭麗文指當地安檢嚴格，進國會的門都大排長龍，國會山莊很大，幸好有參議員助理帶著跑，「否則哪有可能在短時間內見這麼多國會議員，不可能用騙的，所有行程安排都很清楚」。

鄭麗文表示，美國是多元、複雜、不是只有單一聲音的國家，因此溝通的工作也會較複雜，長期累積一定的誤解、成見，她從未說這工作輕鬆容易，更不是去接受掌聲歡呼。

鄭麗文指出，即便是美國現任總統，都不可能讓美國所有部門或不同勢力，完全按照美國總統的意願做，更何況是她，她沒有天真的期待，「這一趟去遠超預期，效果比預期好太多」。

鄭麗文（前）拜會美國國會議員。（Facebook@ChengLiwen2018）

鄭麗文表示，有關於在華府被冷遇，就看原本的預期是什麼，她原本就不期待華府破天荒、用不同以往的規格「熱遇」她，一切都只是正常的程序，華府沒有給她特殊待遇。

鄭麗文稱，自己在有限時間裡，還是見了9位國會議員，再加上後來跟1位通話，總共10位，因此在美國「見不到國會議員」非事實。

鄭麗文近一步說明，每個美國國會議員關心的不太一樣，光譜上有不同立場跟態度，她不會不切實際期待每個國會議員都愛她，她期待的是有效溝通。

鄭麗文也提到參訪智庫此次也是史無前例，所有可能的智庫都見了、交流了。她指出，有效溝通仍重要，「這是非常成功的第一步。長期建立互信，長期建立對彼此立場的了解，還是有很長的路要走，畢竟國民黨什麼錢都沒有，資源有限，不可能大規模遊說」。

鄭麗文也指出，台灣問題在華府並不是最被重視的問題，「大部分人其實對台灣不了解」。她強調，自己此次出訪引起國際主流媒體高度關注，鄭麗文稱這些主流媒體從來沒有真正的深度報導或關心過台灣，對台灣非常陌生，有很多刻板印象，「這些都需要時間」。

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