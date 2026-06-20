台愛文芒果法國每公斤賣545元　蔡英文花35億元推動冷鏈物流系統

近日有台灣民眾在法國發現當地百貨開賣台灣愛文芒果，每公斤售價約為59.9歐元（約港幣545元）。



蔡英文今日（20）日透露，在其總統任內推動全台冷鏈物流體系，總經費達到新台幣140億元（約合35億元港幣）。讓台灣農產品從採收一直到通路，都能維持品質、降低損耗。這次台灣芒果能外銷到法國，就是冷鏈建設發揮效果具體案例。



蔡英文接見美國跨黨派資深代表團。（影片截圖）

蔡英文表示，台灣政府推動全台冷鏈物流體系，涵蓋農糧、漁業和畜禽產業，從旗艦物流中心、區域物流中心、批發市場升級，到農民團體和農企業的冷鏈設備，都一步一步建置起來。該項計畫從原本4年投入新台幣126億元，後續再增加新台幣14億元，總經費達到新台幣140億元（約合35億元港幣），就是要讓台灣農產品從採收、分級、包裝、儲運、物流到通路，都能維持品質、降低損耗，也提高市場價值。

蔡英文稱這次台灣芒果能夠外銷到法國，就是冷鏈建設具體發揮效果的例子。芒果從產地採收後，要經過預冷、蒸熱檢疫、包裝、出貨前品質檢查，再全程冷鏈進入空運和歐洲通路，如硬熟果溫度在10到12°C，軟熟果在2到4°C進行冷藏運輸。

台灣愛文芒果外銷國際。（Instagram）

蔡英文提到，台灣過去幾年，政府持續協助農產品拓展外銷，降低對單一市場的依賴，也開發高所得消費市場，像是日本和韓國。

她強調，對農民來說，冷鏈不是抽象的建設，它會反映在農漁產品的品質、價格，以及農漁民的收入上。蔡英文表示，冷鏈可以降低農產品損耗、延長保存期限，讓產銷調節更有彈性，也避免農產品因為集中採收而滯銷或價格大幅波動。

蔡英文稱，從鳳梨、芒果、釋迦（港稱番荔枝）、荔枝到其他高經濟作物，當冷鏈、檢疫和行銷能力逐步到位，台灣水果就有更多機會被世界看見。

台灣水果外銷再引關注 陸委會稱「鳳梨釋迦仰賴中共鼻息」惹議

近期台灣水果外銷問題屢次引起關注。台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與兩岸海峽論壇，影片中更感謝中國大陸購買鳳梨釋迦，台灣陸委會質疑違反《兩岸人民關係條例》宣布要查。

陸委會副主委梁文傑更稱「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，因為甜度高、要切片、非常大顆，小家庭可能吃三次都吃不完，幾乎沒有內銷市場，百分之90幾的產量依賴大陸採購，可以說是完全要仰賴中共鼻息的農產品」，引發台東農民反彈。

台東議長吳秀華則在Facebook發文表示，此說法讓農民感到無奈且很受傷，「政府的責任是幫農民找市場、找訂單，而非替自己的兩岸政策找理由」。