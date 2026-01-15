蔡英文力推卻悄然退場　台軍資通電軍回歸陸軍體系

台灣軍方近來低調完成一項重要組織調整。蔡英文執政時期力推、被外界稱為台軍「第四軍種」的「資通電軍」，其轄下多支通信部隊自1月1日起陸續改隸回歸台灣陸軍體系。台媒形容，這項調整等同為「結束九年之亂」，也意味著「資通電軍」未來將轉為專職網絡戰與電子戰的專業部隊。



內地官媒《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」今（15）日綜合台媒報道內容發文指出，台灣陸軍已在各軍團成立3個「資電作戰群」，花蓮與澎湖防衛指揮部則設立直屬「通資連」。相關單位並非新編，而是過去被抽調納入「資通電軍」的部隊，如今重新歸建原體系。

文章介紹，「資通電軍」於2017年成立，原定位為負責電子作戰、資訊作戰及網絡安全等任務。然而，當年配合所謂「第四軍種」構想，台軍將原屬陸軍的通信與資訊電戰單位抽離，導致陸軍通資體系出現斷層。原本由陸軍司令部通資處向下統轄聯兵旅通資連的架構，在作戰區層級被拉至獨立的「資通電軍」，使得原先直屬軍團與台防部的通資單位，變成僅能配屬支援的「客軍」，在指揮、人事與調度上頻頻受阻。

儘管基層反彈聲浪不斷，直到2023年底，時任台灣防長邱國正才對此作出回應。當時台軍採取「名不變、實調整」的方式，將各「資通作業大隊」與「資通作業隊」實質編配回陸軍司令部。直至推動該政策的相關人事於蔡英文卸任後陸續離開，這些單位才正式完成改隸，被外界解讀為「默認當初決策錯誤」。

對於此次調整，台灣軍方表示，通信部隊回歸陸軍，是為統籌通資能量與兵力運用，達成指揮扁平化、提升指管效能，並能快速支援作戰部隊。不過，有專家質疑，電子與網絡作戰能力的培養，與一般部隊通信保障業務本質不同，過去為推動「第四軍種」而硬性整併，反而削弱整體戰力。

「樞密院十號」文章指出，「資通電軍」自籌組之初即爭議不斷。根據資料顯示，其源頭可追溯至1964年成立的「國防部統一通信指揮部」，歷經多次改編，2001年成立「通信資訊指揮部」，隸屬陸軍，負責全台軍事通信與網路安全。2004年再改為「資電作戰中心」，專責電子戰與頻譜管理。馬英九執政時期，民進黨智庫「新境界基金會」提出成立「第四軍種」的構想，並於蔡英文上台後正式落實。

2017年6月29日，台軍成立「資通電軍指揮部」，蔡英文親自主持編成典禮。2022年1月1日，該單位再度升格，直屬防務部門，直接向防務主管負責，不再由參謀體系統管。

前台灣陸軍副司令吳斯懷指出，電子戰與網絡戰固然重要，但相關單位本就高度精英化，人數需求有限，「硬從其他單位拉人頭湊數，卻不顧通資業務與網路戰、電子戰是兩回事」，導致指揮、資訊與預算出現斷鏈。他直言，軍中「都知道問題在哪，但誰也沒辦法改」。

另有台軍退役中將也批評，「部隊通信不等於通信部隊」，過去政策造成權責不清與人事混亂，「朝令既有錯，夕改又何妨，只是這個夕拖得太久」。

台灣國防安全研究院委任副研究員揭仲則認為，通信部隊回歸陸軍，有助改善野戰部隊不熟悉通資作業、通資部隊不理解野戰戰術的問題，但多年來回折騰，整體作戰能力並未顯著提升。

值得注意的是，台灣防務主管顧立雄近日表示，重組後的「資通電軍」將專注於網絡戰與電子戰，未來將持續檢討編制，加強專業人才培育，並考慮與負責電訊截聽的單位進一步合作。

另一方面，中國大陸方面近年持續對台灣「資通電軍」展開反制行動。2025年6月，國家計算機病毒應急處理中心等單位發布調查報告，指「資通電軍」曾多次對內地發動網絡攻擊，並公開其人員背景。廣州市公安局天河區分局同月懸賞通緝20名涉案人員後，台灣內部學界分析，相關行動已對潛在參與者產生「殺雞儆猴」效果。

台灣淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，北京接連公布台灣「網軍」資訊，對有意加入或合作的人形成震懾。台灣軍事學者蘇紫雲則向媒體表示，相關作法屬於系統性的反情報與心理戰。台媒報道則稱，受此影響，「資通電軍」員額逐年下滑，退役將領坦言，即便「抽東補西」，若人員不足，仍難以發揮戰力。