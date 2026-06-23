驚傳爆炸巨響！台灣新竹空軍基地氣爆釀3傷

綜合聯合網和台視新聞網報道，今日（23日）上午，台灣新竹空軍基地驚傳火警，一度傳出是幻象2000戰鬥機的油槽爆炸起火。有民眾聽到疑似爆炸的巨大聲響，然後目睹基地內冒出黑煙。有網民稱震波一路傳到附近住宅區，隨後消防車、救護車陸續駛入營區，場面相當驚人。



隨後台陸軍後勤指揮部證實，失火地點為基地內的備置油料庫房，當時委由廠商實施油池清洗，未料抽油機故障起火發生氣爆，造成1名工人受傷送醫，2名軍職人員吸入濃煙嗆傷，均無生命危險。



新竹空軍基地傳爆炸聲，附近住戶稱感受到震動。（Threads@militaryonline1985）

新竹市消防局表示，上午9時56分接獲通報，新竹市北區空軍基地內發生二級火警，隨後前往救援，消防人員抵達後確認，現場暫無人員受困，火勢已於接報一個小時後撲滅。

隨後陸軍後勤指揮部表示，失火地點並非空軍單位，而是陸軍後勤指揮部第三支持部設於新竹空軍基地內的備置油料庫房。當時基地的油槽委由廠商施作清洗，但在過程中抽油機故障起火、發生氣爆，造成1名工人受傷，以及軍職人員2人吸入性嗆傷，無生命危險。

陸勤部表示，起火點於油槽外側，軍方設施未損傷，後續將由警消調查確切起火原因與事故經過。據了解，軍方從22日起展開5天4夜的「立即備戰操演」，但由於氣爆意外導致基地內各項演訓任務暫停。