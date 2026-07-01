香港公務員赴台旅遊　突被查出有台灣籍兼控告逃避兵役　判處無罪

台媒《聯合報》1日（周三）報道，一名香港男公務員自幼在香港長大，其在台灣的母親20多年前替他申請台灣護照、設籍在台中，達到服兵役的年齡後被催促服役未果，遭台灣檢方依妨害兵役罪嫌起訴。



該男子主張不知道自己有台灣籍，法院認為男子與台灣聯繫因素淡薄，難確認他意圖逃避兵役，判處無罪，可上訴。



一名香港男公務員赴台旅遊，被查出有台灣籍及涉嫌逃避兵役，最終獲判處無罪。（路透社）

報道指，台灣檢方起訴指出，該名胡姓男子在香港出生，1999年8月赴台後由母親替他在台中設立戶籍、申請台灣護照，胡男也持該護照出境5次、入境4次，最後1次於2003年2月出境。

胡男在2006年提供相片，委託母親辦理兵籍調查，隔年辦理遷出登記除戶。根據資料，該手續是台灣民眾出境滿2年未入境所需辦理的手續，但不代表喪失台灣籍，僅代表戶籍狀態變更。

檢方調查指，胡男2016年2月持香港護照赴台且未報告他是「僑民役男」身分，成為列管對象，期間胡男4度以香港居民身份申請赴台觀光，經台中市西屯區公所2018年3月催告他6個月內返台接受徵兵，但胡男未返台，涉嫌《妨害兵役治罪條例》無故未接受徵兵處理罪。

胡男：不知自己有台灣籍

台中地方法院審理案件時，胡男矢口否認控罪，辯稱他從小到大都在香港就學，現為香港公務員，爸爸是香港僑民，媽媽雖設籍原戶籍址，但他不知自己具有台灣籍，或曾在台灣設立戶籍而有服兵役義務，每次赴台都短暫停留，他不清楚母親替他處理戶籍一事。

法院調查指，胡男在香港出生，每次赴台短暫停留，與台灣聯繫因素淡薄，胡母替他設立戶籍、申請台灣身分證時間，胡男當時介於11歲至19歲間，也無證據證明胡男知悉媽媽替他辦理相關事務，且胡母於2012年死亡，胡男從未定居台灣，認定其辯稱有理由。

法院也指，胡男在達到服兵役的年齡後都是以香港護照赴台，導致胡男無從透過海關查驗察知自己有返台服兵役義務，難確認他是出於「避免徵兵處理」，判他無罪。