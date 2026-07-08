矢板明夫台灣遇襲　國台辦：港男出於義憤，是普通偶發治安個案

日本媒體人矢板明夫7月6日在台中演講後遭襲擊，涉案33歲香港籍廖姓男子當日下午在台中國際機場被捕。台中地檢署初步認定廖男是「預謀性、受僱跨境施暴」，7月7日晚，法院裁准廖男是「預謀性受僱跨境施暴」，有逃亡勾串之虞羈押禁見。此外，台灣警方稱廖男還有一名共犯，已經離境，正全力追查當中。



台灣陸委會稱，此事件是《民族團結進步促進法》生效後首件對台跨境鎮壓案件，「懷疑有境外勢力利用港人來台便利性進行『打帶跑』暴力犯案」，對此，國台辦發言人陳斌華今日（8日）回應表示，「這名香港男子是因為義憤，這是一起普通、偶發治安事件」，他並稱要「正告民進黨當局不得損害這名香港男子的政治安全，必須保障其人身財產安全免受侵犯。」



陳斌華指出，民進黨當局借機進行政治方面歪曲，面對民族團結進步促進法，目的就是挑起這個案子對立對抗，他們的惡劣行徑，願台灣民眾作出證明。



嫌犯接近矢板明夫3秒就揮拳。（施志昌辦公室提供）

矢板明夫。（劉建國FB）

據此前報道，廖男犯案後途中以手機在網路下訂機票，原本想返回香港，但當時香港的班機時間為傍晚5時，為求儘速離開台灣，改選擇時間點較近的約下午4時前往韓國釜山的機票。查緝人員前往機場，透過廖男右手背刺青等特徵，於下午3時15分將其逮獲，距離廖男搭機的3時30分，僅差距15分鐘。

廖男一度辯稱「認錯人」，但台檢方比對CCTV畫面及酒店人員證詞後，認定其說法不成立。

台中市警察局長吳敬田說，廖男在犯案前為確認對方是否就是矢板明夫，還先叫了「矢板先生」，待矢板回頭後確認是本人，立刻施行暴力。廖男還有一名共犯，已經離境，正全力追查當中。

廖男（中）在台中機場遭逮。（台中第六警分局）