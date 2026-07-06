台籍日裔媒體人矢板明夫在台中被毆打濺血 　涉案港男機場落網

7月6日，政治立場親綠的台籍日裔媒體人矢板明夫，7月6日在台中演講後遭黑衣男子揮拳襲擊，嘴唇受傷流血。警方迅速鎖定33歲持中國香港護照的廖姓男子，於台中國際機場將其拘捕。廖男被捕後辯稱「認錯人」，目前警方正深入調查其動機。



7月6日，政治立場親綠的台籍日裔媒體人矢板明夫，7月6日在台中演講後遭黑衣男子揮拳襲擊，嘴唇受傷流血。（ETtoday）

綜合台灣《聯合報》、《ETtoday新聞雲》報道，矢板明夫星期一（7月6日）受邀擔任春雨文教基金會主辦的「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新台中」營隊講師，在台中市永豐棧酒店發表演講。

據報道，矢板明夫在演講結束離開飯店時，遭一名頭戴黑色鴨舌帽、身穿黑衣的男子尾隨。該男子向矢板明夫喊話後，隨即出手攻擊其臉部，導致矢板明夫嘴唇破裂流血，兇嫌隨後逃逸。現場工作人員已於第一時間將他送醫治療並報警。

矢板明夫受訪時還原了事發經過。他表示，對方出手前似乎說了一句話，但他並未聽清，隨後便遭黑衣人一拳擊中嘴部。

他引述飯店人員的說法指出，這名黑衣人從星期天一整天至星期一上午都逗留在飯店，似乎是在埋伏等候他，並非認錯人或發生突發矛盾。

矢板明夫認為，從對方行兇時毫不慌張的態度來看，疑似是黑道人士。

他強調，雖然不知對方施暴的動機，但暴力絕不容許。因意見或主張惹惱特定人士便遭到暴力相向，這在自由民主的台灣是不應該發生的。

他表示未來出席活動會更加注意自身安全，但不會因此次暴力事件而改變自己表達意見的立場。

矢板明夫呼籲檢警應徹查黑手。如果辦案過程僅將此視為一次單一襲擊事件而不了了之，將會對台灣社會帶來巨大的恐懼。

嫌犯機場落網 持香港護照欲潛逃釜山

據TVBS新聞網、中時新聞網報道，台中警方星期一中午獲報後，循線前往台中國際機場查緝，並於下午近4時在機場內成功攔截逮捕行兇的33歲廖姓男子，已將廖男帶回偵辦。

針對詳細犯案動機及案發原因，警方將持續深入調查釐清後，依法移送台中地方檢察署指揮偵辦，並建請聲押。

據TVBS新聞網報道，台中警方星期一中午獲報後，循線前往台中國際機場查緝。（TVBS新聞網）

公開資料顯示，矢板明夫為台籍日裔新聞工作者，曾任日本《產經新聞》台北支局長。他出身於遺華日僑家庭，在天津市出生成長，15歲隨家人移居日本。成年後，他曾作為記者派駐北京長達10年，對中國大陸議題有深入觀察；隨後派駐台灣多年，並於2024年正式入籍台灣。他也是「印太戰略智庫」創始人。