伊朗戰爭耗損美軍彈藥　美智庫警告2027年台海恐現「脆弱窗口期」

美國總統特朗普近日在賓夕法尼亞州舉行的國防與創新峰會上，將焦點放在提升美國軍工產能，強調要「製造更多武器，而且要製造得更快」。不過，英美媒體及美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）分析各自指出，美軍今年稍早與伊朗持續近40天的「史詩怒火行動」及後續交火，已大量消耗精密彈藥，也引發外界關注美軍在2027年前可能面臨的彈藥缺口，以及對印太戰略部署的影響。



英國媒體報道，美國政府表示，截至目前，這場戰事已耗資375億美元，其中絕大部分用於彈藥。白宮指出，截至4月8日停火協議生效前，美軍已打擊伊朗境內超過13000個目標，同期攔截超過1700架伊朗無人機及彈道導彈。

目前，美國已暫停對伊朗的攻擊，轉而展開談判。《紐約時報》則報道，特朗普是在幕僚建議下，擱置升高衝突的計劃，以避免進一步消耗美軍彈藥庫存。不過，特朗普否認美國面臨彈藥短缺。

特朗普7月27日在空軍一號接受媒體訪問時表示，美國擁有大量彈藥，也有大量中階裝備，「無論如何，數量都比我們可能用掉的還多」，但特朗普也坦言希望能有更多。

2026年3月9日，美國海軍彼得森號驅逐艦（USS Frank E. Petersen Jr.）在支援對伊朗的「史詩怒火」軍事行動中，從不明地點發射了一枚戰斧陸攻導彈（TLAM）。（Reuters）

報道指出，彈藥庫存一直是美國政府內部的敏感議題。美國國防部長赫格塞思6月曾否認庫存正在減少，但他上周向參議院撥款委員會表示，五角大廈仍需要870億美元，以填補包括裝備在內的「關鍵缺口」。

雖然美軍實際彈藥消耗及庫存數量仍屬機密，但CSIS根據公開資料分析指出，多項精準武器庫存已明顯下降，而且短期內難以補充。

CSIS資深顧問、退役陸戰隊上校坎西恩（Mark Cancian）表示，這取決於彈藥種類，但製造一枚導彈需要1年至5年，這是最基本的結論，而且沒有辦法加快速度。

報道指出，美軍在伊朗戰事中大量使用長程打擊武器，包括由軍艦或潛艦發射、射程超過1600公里的戰斧巡弋導彈。CSIS估計，美軍在衝突期間已發射超過1000枚戰斧導彈，庫存可能要到2031年才能恢復至戰前水準。

另一方面，愛國者防空導彈亦大量投入攔截伊朗無人機及彈道導彈。CSIS估計，美軍戰前約有2330枚愛國者導彈，戰事期間可能已發射多達1430枚。每枚愛國者攔截彈造價約400萬美元，卻多次用於擊落造價僅2萬至5萬美元的伊朗無人機。

坎西恩表示，生產一枚導彈需要數年。如果今天投入資金，也要3年或4年後才能取得導彈，有時甚至需要5年。美國現在取得的是2023年編列經費生產的導彈。

除愛國者系統外，美軍亦大量使用終端高空防禦系統（薩德，THAAD）。CSIS估計，美軍戰前約有360枚薩德攔截彈，其中已有190枚至290枚投入作戰，使原本就有限的庫存進一步下降。

報道指出，美國對伊朗的軍事行動，正值美方所稱「戴維森窗口期」逼近之際。美國印太司令部前司令戴維森曾評估，中國大陸可能在2027年前提高對台動武的風險。

坎西恩則將目前情況稱為「脆弱窗口期」，認為若太平洋爆發衝突，美軍在這段期間將缺乏足夠的首選彈藥，增加美軍準備不足、難以應對中國大陸龐大導彈與軍機戰力的風險。

2026年3月3日，美軍一架F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機準備從航空母艦「林肯號」的甲板上起飛，支援對伊朗發動的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動。（Reuters）

不過，也有分析認為，美軍消耗大量武器並非全然負面。曾任美國中央情報局人員及國防部長辦公室中東政策顧問、現任美國優先政策研究所美國安全政策主任奧利多特（Jacob Olidort）表示，武器能產生嚇阻效果，不只是因為各國擁有武器，也因為各國展現了使用武器的意願，而在戰場上動用這些武器，也能向對手傳遞強烈訊號。

他補充，美國以精準方式在創紀錄時間內削弱伊朗軍事能力，也對包括中國在內的其他對手及其野心發出訊號。

報道最後指出，目前外界並不認為美軍短期內會耗盡彈藥，主要原因在於伊朗的軍事能力受到更大削弱。然而，無論是投入伊朗戰場、援助烏克蘭，或預留給台灣的導彈，都來自同一座持續消耗中的美軍彈藥庫。華府目前仍寄望軍工產能能在未來數年逐步追上戰場需求，以降低庫存壓力。