百艘解放軍艦「五海聯動」？第一島鏈進入壓力測試

台灣東部海域才相應日菲劃線「專屬經濟區」（EEZ）被中國大陸海警推向灰色地帶新常態，隨後再有超過110艘解放軍艦與海警船沿線部署第一島鏈的新聞傳出，且數量創下新高，引起周邊高度重視。



根據台灣國安單位說法，咸認為這只是解放軍年度的演訓熱季，加上南海颱風侵擾，迫使部分艦艇得出海避風，對內訴諸「無須過度解讀」，以緩解民心。當然，這些因素確實存在，但如果同一時間段，肉眼可見中國海警持續在台灣東部巡查、對日本持續監控與那國島周邊海域，再加上月前中國海警於南海島礁部署的種種運作，就很難再把這些海上行為視作彼此無關的個別事件。

觀諸近日台媒的相關報道，大多著重在超過110艘解放軍艦與海警船沿線部署，幾乎要「填滿了」台灣周邊海域，但在「110艘」的數字頗具威嚇之外，北京正在如何運用這110艘船艦才是看點學問。

解放軍新聞傳播中心客戶端「中國軍號」4月22日發佈主題宣傳片《向大洋》，長7分零7秒的片子被視為暗含航母發展的種種密碼。（影片截圖）

過去外界談及中國的海上壓力，多半仍把東海、台海、南海分開討論，是謂「各有巧妙不同」，但回顧北京近年作法，顯然已經逐漸改變這種區分，即官方當視第一島鏈是一個整體，而非幾塊彼此獨立的海域，進退應對當有所聯動。

因此，近來受到關注，如在台媒上標的「五海聯動」一詞，便相當程度回應了台灣感受到的壓力。被學者點評為「五海聯動」所透露的戰略思維，概論是北京希望形成的，不再只是對台灣施壓，而是在東海、台海、南海、菲律賓海乃至黃海之間，可以建立彼此呼應的一套壓力系統，每一片海域都未必要爆發危機，但只要能讓美國、日本、台灣與菲律賓同時分散注意力，戰略效果便已逐步浮現，同時也有能輔助中國灰色地帶操作持續升級。

2026年7月2日，日本海上保安廳旗下測量船「光洋」號在沖繩縣釣魚島西北偏北約80公里的專屬經濟區（EEZ）內被中國海警局船隻要求停止調查作業。圖為「光洋」號。（日本海上保安廳網站）

如見出動海警是為執法必須，遣調科考船自然是科研由藉，出動軍艦則是常規演訓，至於關係上不封頂的中俄，兩國聯演早已是年度例行公事，就這每一項行動單獨來看，確實都很單獨，但攤開在整個西太平洋面上，其共同形成的，無疑是對西方對抗思維下，地緣政治名詞「第一島鏈」持續不斷的壓力測試。

這種模式與傳統軍事威懾最大的不同，旨在追求長時間的存在，使之常態化，期望最終慢慢改變各方對海上既有秩序的認知。

一如《香港01》前文〈日菲劃界、中國巡航：台灣東部海域成為新常態灰色戰場〉所述，北京正試圖把台灣東部海域變成新的灰色地帶，若把視角再拉高一層，就會發現台灣東部其實只是整體布局的一部分，還幸虧日菲送上了一塊敲門磚。於是乎，南從東沙、南海島礁，一路朝向日本西南諸島、菲律賓海，再到新啟的台灣東部海域，都不存在獨立存在的問題，而是共同構成北京回應第一島鏈壓力上的不同節點。

2月26日，央視國防軍事頻道「礪劍」欄目播出內容稱，在某次演訓中，解放軍轟6K戰機首次飛出第一島鏈1000餘公里。（央視截圖）

是以，這就同步意味著，台灣不能再只用「台海防衛」理解自身安全。試想，當北京在台灣東部部署海警，日本便必須分散海上保安廳的關注回到自己身上，當南海壓力升高，美菲合作便同步受到考驗。更遑論中俄聯合演訓一旦再擴大，也必然迫使日本得回頭兼顧北方與西南諸島方向。因此，北京真正想測試的，未必是哪一個方向最容易突破，而是當多個方向同時施壓時，美日同盟與第一島鏈的協同能力究竟能承受多少壓力。

這才是「五海聯動」新興一詞的要義，這個詞當然不會出現在官方的話語中，也未必代表一套多成熟的作戰計劃，卻已十足反映北京開始以整個第一島鏈，而非單一海域，作為戰略操作單位。

放眼中短期的未來，傳統第一島鏈的地緣政治概念，勢必會被北京以更高密度與高頻率的行動再定義，這恐怕已經不是假設，而是當外界也開始習慣中國船艦出現在更多海域後，真正改變的，就不是海上勢力版圖或每次都不一定有機會清楚展現的承受能力，而是世人對現狀的認知，習慣著北京用現實重新塑造周邊海域的現實。