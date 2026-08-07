慈濟採購BNT疫苗遭詐逾2億　17人被起訴　款項疑流向台北天空塔

台灣慈濟基金會2021年新冠疫情期間採購BNT疫苗，遭不肖人士以可協助採購為由詐取3000萬美元，約新台幣10.6億元（約合約2.58億港元）。台中地檢署日前依詐欺、洗錢等罪起訴包括彰化律師公會前理事長陳昱瑄在內17人。慈濟基金會表示，將全力配合司法調查，並採取必要行動維護基金會及捐款人權益。



綜合台媒報道，慈濟基金會8月6日發表聲明表示，透過媒體報道得知台中地檢署依詐欺等罪起訴涉案顧問公司負責人及相關人員，基金會感謝司法機關秉公偵辦。由於案件已進入司法程序，後續將積極配合檢調及法院審理，協助釐清案情。

慈濟回顧，2021年疫情嚴峻之際，基金會為守護台灣民眾健康而推動BNT疫苗採購計劃，並稱採購過程嚴格恪守四大原則，包括依法辦理採購、依公開市場資訊訂定合理價格、採購總額與單價遵循公開範圍，以及所有費用均經會計師查核簽證並接受衛生福利部查核。

慈濟指出，基金會於2021年5月31日對外宣布採購意向，6月9日與顧問公司簽訂委託契約，同年7月2日確認採購500萬劑BNT疫苗，並與台積電、鴻海及永齡基金會共同完成疫苗捐贈。

疑購買疫苗遭詐，慈濟發聲明。（慈濟基金會）

慈濟強調，所有疫苗採購費用均經專業會計師事務所查核簽證，並公開於財務報告及接受衛福部查核，整個過程合法透明。基金會又表示，若受託公司人員最終經法院判決有罪，犯罪所得將依法返還，以保障捐款人權益。

台媒《東森新聞》報道，台中地檢署調查發現，陳昱瑄等人涉嫌利用2021年疫情嚴峻、BNT疫苗供不應求的情況，虛構具有代購管道及政商人脈，向慈濟詐取3000萬美元委任酬勞，並涉嫌洗錢及違反稅捐稽徵法。

台中地院召開羈押庭後，裁定陳姓女律師及李姓宗教人士夫婦等4名主要被告繼續收押禁見，另一名涉案女子則以新台幣100萬元交保。

台媒《中時新聞網》報道則稱，檢方指陳昱瑄涉嫌聯同李世宗一家，以可協助購買BNT疫苗為由取得慈濟信任，收取約新台幣10.6億元委任費，部分資金其後被用於購買大量黃金，另涉嫌洗錢近2億元予香港富商馬廷海，用於興建台北天空塔。檢方已查扣價值約新台幣10.8億元的現金及黃金。

案件曝光後，慈濟的聲明亦引起外界討論。《中時新聞網》引述網紅律師「P律師」表示，慈濟聲明「越看越奇怪」，認為內容不像一般詐騙案件被害人的反應。

P律師指出，慈濟在聲明中提到2021年與顧問公司簽訂委託契約，並同時強調最後成功取得500萬劑疫苗，但沒有交代兩者之間的關係。他質疑：「這500萬劑疫苗到底是不是經由鈺達買到的？或鈺達有幫到忙嗎？」大眾最希望了解的問題，包括慈濟當初究竟支付多少預付款或顧問費、為何選擇該顧問公司、該公司依照契約實際提供過哪些服務，以及基金會對採購、契約審查及付款程序有何具體檢討。

他表示，一般詐騙案受害人通常會交代被騙金額、過程及手法，但慈濟聲明較多篇幅強調程序合規及疫苗最終順利採購，「一個發現自己被騙的正常人，最後會說結果圓滿嗎？」

另一方面，2021年擔任衛福部長、現任台灣行政院政務委員陳時中今（7）日亦回應事件。《聯合報》報道指出，陳時中稱要譴責的是詐騙者，慈濟是受害者，並表示當時防疫是國家重大事情，但因選舉利益，有很多人對執政團隊作出抹黑，「現在真相已經大白」，並呼籲當初作出不實指控的人應向社會道歉。