中秋節前大陸增79家台灣柚子果園和包裝場　皆在國民黨執政花蓮縣

中秋節將至，國台辦今日（26日）記者會宣布，中國大陸海關總署網站已新增一批台灣文旦柚包裝場及果園。



《聯合報》報道，此次新增名單共79家，包括8處包裝場以及71家供果園，惟全位於花蓮瑞穗，現任花蓮縣縣長是國民黨籍的徐榛蔚。民進黨執政下的台南，儘管文旦柚年產量、種植面積全台居冠，仍舊未能獲得銷陸資格。



2022年8月3日起中國大陸暫停台灣柑橘類水果輸入大陸，當時正值中秋前夕，衝擊文旦柚市場。

《聯合報》報道，國民黨籍花蓮縣立委傅崐萁2024年4月底率領國民黨立委訪問北京，並拜會大陸海關總署後，大陸海關於2024年9月2日宣布有條件開放台灣文旦柚，首批通過註冊的45個供果園、19處包裝場均位於花蓮。

傅崐萁率國民黨立委出訪大陸。

此後，名單還經過2次新增，分別是2025年8月29日，以及這次的8月25日，時間點均落在中秋節前夕。註冊失效日期則都是2999年12月31日，即無期限。

今年6月海峽論壇期間中國大陸舉行農漁產品對接簽約儀式，表態採購台灣文旦柚。國台辦發言人張晗26日指出，大陸海關總署近日公布新增一批台灣文旦柚包裝場及果園註冊，並指兩岸有關方面在堅持「九二共識、反對台獨」政治基礎上，推動各項措施落實落細，取得了積極成效。

根據中國大陸海關總署網站「動植檢信息查詢」平台，台灣文旦柚企業檢疫註冊名單於8月25日新增了79家，全位於花蓮瑞穗。其中包含8家包裝加工型企業，以及71間生產型企業，多是企業或個人具有多個項目的申報，也有已在名單內的廠家重複申請資格。

張晗表示，「在符合大陸相關檢驗檢疫規定的前提下」，中國大陸歡迎更多台灣優質產品銷往大陸，讓兩岸同胞共享兩岸關係和平發展、融合發展的紅利。