中秋節2026｜社福機構回收月餅等食品轉贈基層送愛　收集地點一覽

中秋佳節將至，聖雅各福群會公布，旗下全方位網上食物援助平台「FOOD-CO」即日起9月14日，舉行「中秋食品回收大募集」行動，市民可捐贈月餅及耐存食品到全港24個收集點，FOOD-CO將會聯絡相關社福機構及團體，在中秋前夕將食品送到有需要的基層家庭手上。



聖雅各福群會旗下全方位網上食物援助平台「FOOD-CO」即日起9月14日，舉行「中秋食品回收大募集」行動。（聖雅各福群會圖片）

聖雅各福群會為推廣惜食共享的理念，呼籲市民在中秋前夕，捐贈包裝完好的食品到全港24個收集點。（聖雅各福群會圖片）

活動為推廣惜食共享的理念 市民可捐贈食品至全港24個收集點

聖雅各福群會表示，中秋節是家人團聚吃月餅的溫馨時刻，但節慶的額外開支對基層家庭而言，負擔並不輕，因此為凝聚社區的力量，推廣惜食共享的理念，旗下全方位網上食物援助平台「FOOD-CO」，由即日起至9月14日舉行「中秋食品回收大募集」行動，呼籲市民在中秋前夕，捐贈包裝完好的食品到全港24個收集點，當中22個位於領展旗下商場。

「FOOD-CO」將整理捐贈食品，並聯絡相關社福機構及團體，在中秋前夕將食品送到有需要的基層家庭手上，迎接佳節。另外若企業有興趣參與活動，可聯絡3974 4679或電郵至info@foodco.hk查詢。

全港24個收集點地址一覽，當中22個位於領展旗下商場。（聖雅各福群會文件截圖）

全港24個收集點地址一覽，當中22個位於領展旗下商場。（聖雅各福群會文件截圖）

米糧及零食等耐存食品同樣接受捐贈

聖雅各福群會指，接受獨立包裝或罐裝月餅、月餅券、小型禮盒、零食、米糧、麵類、罐頭及麥片等耐存食品，市民捐贈前須確保食品包裝完整，有效食用日期為八周或以上，以及附有食物標籤。另外因安全問題，玻璃及易碎器皿盛載的食物，以及易腐壞食品（包括水果及需冷藏的冰皮或雪糕月餅），則未能接受捐贈。