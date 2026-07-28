鄭麗文如何把食安怒火推向反賴清德浪潮
台灣「中聯油脂」致癌物超標事件延燒近一個月，終於7月25日國民黨以「我是人，我反毒台」為名，號召群眾走上凱達格蘭大道，要求賴清德道歉、行政院長卓榮泰下台。從蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜，到民眾黨主席黃國昌，藍白在野主要政治人物幾乎全數到齊，最後由國民黨主席鄭麗文進行壓軸發言。一場食安事件，最後演變成一場政治造勢，十分順理成章的展開。
根據主辦單位最後宣布的數字，現場參與抗議的群眾突破20萬人，綜觀人數如何估算，向來是台灣政治集會中最不必較真的部分，唯當天數字也確實從5萬、8萬、15萬一路往上加，國民黨團總召傅崐萁甚至一度喊出現場超過100萬人，這大概已經不是統計問題，而是氣氛到了，數字也就跟著到了，也代表國民黨確實找到一個足以把支持者重新帶上街頭的議題。
箇中原因不難理解，食品安全並不像兩岸或國防等宏觀意識型態議題，是實打實的民生問題，較能在去政黨偏好下，去累積民眾情緒，尤其當台灣官方遲遲無法就油品問題、流向掌控方面交代清楚，事件延燒到N萬人上街，只是民眾本能要自保的結果。
細究從問題油品陸續增加，到部分產品重新上架，台灣中央與地方說法一再調整，有多少官員不斷修正答案，對外解釋就有多少紊亂，致使檢驗結果出來的不是科學可不可信的問題，而是台灣民眾開始懷疑，官方究竟知道多少，又還隱瞞了什麼？這正是民進黨這回在回應萬人上街抗議最被動的要害。
於是乎，終於機警一回的國民黨，今次沒有把焦點放在毒油本身，而是放在民進黨政府處理毒油的處理方式。例如台北市長蔣萬安追問，既然沒有問題，為何還要訂安全標準？民眾黨主席黃國昌質疑，台灣行政院每年投入大量食安預算，甚至建置食品追溯系統，為何連流向都遲遲說不清楚。這些質問，簡單粗暴，也樸實無華的命中民眾心裡的不安疑問，為台灣在野黨用一句十分容易理解的口號就動員起來提供了薪火。
所以，「中聯油脂事件」很快變成「毒油事件」，再從「毒油」變成「毒台」，以致原本討論的是食安風險，最後變成的是政治責任，甚至是政權責任，鄭麗文壓軸演說幾乎就是這條路線的延伸。
綜觀鄭麗文談的已然不只是毒油，而是台獨、非核、國會改革、司法、媒體，最後再回到賴清德下台。可以說，食安只是切入口，鄭麗文主打的是毒油不是單一事件，而是民進黨執政失能的縮影。如見鄭麗文隨後於7月27日的國民黨中評會談話，把政治意圖說得更清晰，見她把凱道人潮一路連到年底台灣地方選舉、未來立法院單獨過半，再到2028年重新執政，還形容國民黨已經「從羊群變成獅群」。這代表，對鄭麗文來說，7月25日的上街並不是一次性的抗議，而是國民黨希望重新建立街頭動員能力的一次展示。
過去幾年，國民黨最大的優勢一直是地方執政與組織系統，卻很少在街頭政治佔上風，不若民進黨長期擅長把社會議題轉化成群眾運動，國民黨則比較像選舉機器。這次因為食安問題，藍營終於找到一個足以跨越政黨認同的議題，把地方首長、中央黨部與支持者重新串起來。
只是，這樣的人潮能不能直接變成選票，目前還很難下定論，例如不少台灣媒體都注意到，當天出現一些過去較少在國民黨集會看到的年輕人，也有家長帶著小孩到場，但年輕人因食安站上街頭，不代表就此接受國民黨整套政治主張，他們可能是不滿政府處理方式，也可能只是對這次事件感到憤怒。
另一個值得注意的地方，是整場集會一直刻意強調「不是為政黨，而是為食安」。蔣萬安、盧秀燕的發言都盡量停留在孩子、家庭與政府責任，希望淡化藍綠對立。鄭麗文則負責把現場情緒推向最高，將焦點拉回反賴清德、反民進黨。這樣的分工很清楚：地方首長需要的是中間選民，黨主席需要的是基本盤。
對國民黨來說，毒油事件確實提供了一個重新凝聚支持者的機會，但對民進黨來說，真正流失的或許不是一次街頭集會的民氣，而是台灣社會對政府處理危機的信任。