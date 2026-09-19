美台無人機合作前景不明

台灣向美國採購的首批兩架MQ-9B「海上衛士」無人機於9月14日在花蓮基地完成首飛。台灣8月底通過的所謂《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》（簡稱《條例》），明定未來6年無人機載具軍購預算，試圖從制度層面為相關採購與合作提供資金支撐。美台無人機合作看似加速，實則受美方交付節奏、島內預算機制、產供鏈短板和「以武拒統」的戰略虛妄掣肘，所謂合作前景從一開始就暗藏諸多困境。



本文作者為國際時事評論員張楊。



美台無人機合作，是基於美軍印太司令帕帕羅2024年提出的「地獄景象」（Hellscape）戰略以及五角大樓2023年「複製者」（Replicator）計劃展開。兩者都強調發展大規模低成本無人武器，將台灣海峽變成「地獄」，以阻滯解放軍攻台進度。月前，「美國在台協會」（AIT）台北辦事處處長谷立言提出，要將台灣變成無人機「蜂巢」來嚇阻大陸。近期， AIT高雄分處處長史崇理稱，相關預算的通過為美台無人機合作帶來更好前景。

無人機在現代戰爭中的軍事價值日益凸顯，美國亦將與台無人機合作，視作強化台灣當局「自主防衛」能力的重要抓手。在美台合作背景下，近年來台灣當局一直熱衷於將無人機產業打造為繼半導體之後的「第二座護國神山」，以強化對大陸的所謂「非對稱戰力」，即在兩岸軍力懸殊情況下，台軍重點發展無人機等小型、廉價、高精武器，試圖「以小博大」，拖延戰局。

Altius-600M攻擊型無人機在台首次實彈射擊畫面。（台防部）

隨著美台無人機合作深化，台灣地區無人機產業近年加速發展。根據台當局經濟部門數據，2025年島內無人機產值已增長2.5倍，月產能已達到約1.5萬台，有超267家公司進入無人機相關行業，涵蓋動力、通訊、飛行控制等關鍵領域。然而，無人機產業預算執行方式、產供鏈支撐和實際戰力轉化等問題，均可能制約美台無人機合作「前景」。

首先，預算執行方式埋下合作變數。台灣目前通過的《條例》，是以國民黨版本為主軸的年度預算方式，要求連續6年、原則上每年編列400億元（新台幣，下同），總計2400億元。這與行政部門原先推動的2100億元特別預算方案不同。特別預算通常可以舉債、跨年使用，資金相對靈活，而年度預算必須從當年財政收入裡支出，過期作廢，每年還要重新審議、接受監督。

行政部門擔憂，年度預算容易面臨被排擠、審查拖延甚至被刪減風險，難以形成穩定、可預期的訂單。島內朝野在預算形式與監督機制上的分歧，導致行政部門不滿，將增加後續採購與美台合作的不確定性。以MQ-9B無人機為例，從2020年美國政府批准四架該型號無人機售台，到近六年後僅交付兩架，時間表多次後延，主導權全在美方。美台無人機這種合作形式在《條例》年度預算機制下極易被邊緣化。

其次，產供鏈短板明顯。儘管台當局近年大力推動「非紅供應鏈」，但大陸產品的成本和質量優勢短期內難以替代。島內還無法製造大型無人機發動機，雲台設備量產能力不足，芯片、馬達、電池等關鍵零部件所需原材料高度依賴大陸。2024年3月，賴清德參訪嘉義亞創中心時，現場展示的一款號稱「沒有一個零件來自大陸」的「豺狼」無人機，螺旋槳馬達上竟印著「Made in China」字樣，場面頗為尷尬。

Altius-600M攻擊型無人機命中標靶並產生火光。（台防部）

美國本土也缺乏成熟的無人機配套產業。據美國國防科技媒體DefenseScoop報道，即便是進入戰爭部「Blue UAS」認證清單的多款無人機，出於成本考慮，仍大量使用大陸產的電機、電池等零部件。中國大陸在全球商業無人機市場及關鍵硬件領域佔據約80%至90%的份額，美台雙方產供鏈均存在結構性短板，合作的可持續性或將因此受限。

美台軍用無人機合作也很難支撐台灣「以武拒統」目標。從產能看，即便有美國合作加持，台灣島內的無人機產能也難以達到中國大陸的水平。美國海軍學院的研究報告指出，台灣當局與大陸之間進行無人機產能和數量優勢爭奪是「不明智」的，因為台海一旦爆發大規模衝突，大陸的無人機產能優勢非島內可比。

從戰術看，台當局將無人機視作「拖延時間」的利器，無法僅靠它一種裝備就決定整場戰爭的結果。然而，台無人機集群缺少體系化支撐，孤立的無人機集群，很難持久作戰。帕帕羅提出「地獄景象」時已表明，無人機作戰目標，旨在爭取協調盟友、調整部署或軍事介入的時間。如果拖延效果不好，或者外部不願介入，那「蜂巢」就注定走向毀滅。

而美國總統特朗普已表示，不想跨越9500英里去打仗。其實，美國國內主張避免軍事介入台海的聲音漸趨活躍。美國智庫「國防優先」高級研究員詹妮弗·卡瓦納甚至建議，美應該避免軍事干預台海，退守「第二島鏈」。

更關鍵的是，美台無人機合作前景暗藏困境，揭示了「倚美謀獨」路線的根本脆弱性。台當局既高估了技術手段的作用，也低估了兩岸實力對比與外部支持的不確定性。歷史與現實反復證明，軍事冒險無法改變兩岸關係基本格局，更換不來台海和平，只有回歸「九二共識」，推動對話協商與和平發展，才是維護台海穩定與島內民眾福祉之正道。