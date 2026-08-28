台美簽8.5億美元軍購發價書　2032架反裝甲無人機最快年底抵台

台灣軍方建構無人機作戰能力再有進展。台防部近日公告決標，以新台幣269億元（約合8.5億美元）向美國安杜里爾公司（Anduril Industries, Inc.）採購1554架ALTIUS-700M攻擊型無人機，以及478架ALTIUS-600 ISR偵察型無人機，合共2032架，預計最快於今年底開始交付。



台媒《中時新聞網》8月27日報道，這宗採購屬於軍購特別條例中的無人機建軍規劃。ALTIUS-600 ISR及ALTIUS-700M兩款系統，分別具備戰場監察、偵察及遠程打擊能力，可共同構成台灣軍方所需的無人機偵打一體作戰系統。

Altius-600M攻擊型無人機在台首次實彈射擊畫面。（台防部）

美國國務院已於去年12月批准新一輪對台軍售，其中包括總值約11億美元的ALTIUS-600及更新型ALTIUS-700M攻擊無人機。此次台灣軍方公告的決標金額為269億元新台幣，主要涵蓋最核心的無人機機體及發射載具系統。

根據安杜里爾公布的資料，ALTIUS-700M定位為「重型反甲攻擊型」無人機，主要用於打擊重型裝甲、防空系統及加固工事等目標。該型無人機可攜帶約14至15公斤重型彈頭，足以摧毀現代主戰坦克，威力幾乎相當於AGM-114地獄火導彈。

Altius-600M攻擊型無人機命中標靶並產生火光。（台防部）

另一款ALTIUS-600 ISR則是專門執行情報、監視與偵察任務的無人機，負責戰場搜索、目標標定及電子戰等工作。該型無人機具備較長續航能力，可在目標區域長時間盤旋監控，並與攻擊型無人機協同作戰。

此次決標項目主要包括1554架ALTIUS-700M攻擊型無人機及478架ALTIUS-600 ISR偵察型無人機。按照相關規劃，兩款無人機將組成兼具監偵及攻擊能力的「獵殺蜂群」，提升台灣軍方遠距精準打擊及反裝甲作戰能力。

除對美軍購外，軍購特別條例亦包括在台灣本地採購自製無人載具，涵蓋濱海監偵型、濱海攻擊型，以及投彈、自殺式等各類無人機逾20萬架，另包括逾1000艘無人艇，以進一步建構不對稱作戰能力。