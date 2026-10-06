矢板明夫遇襲│台檢方求處港籍男囚5年　指其為黑幫成員收10萬作案

日裔台籍媒體人矢板明夫7月在台中演講後遭襲擊，涉案香港籍男子廖港發當日下午被捕，引發關注。



台媒《TVBS新聞網》及中央社等6日報道，當地警方查出廖港發是香港「和勝和」幫派成員，以10萬港幣價碼受僱來台打人。全案台中地檢6日偵結，檢方依傷害、強暴方式犯公然侮辱、恐嚇公眾，及《組織犯罪防制條例》參與犯罪組織等罪嫌起訴廖港發，並向法院求處最重5年徒刑。至於同案已潛逃出境的4名香港籍共犯，檢方已發布通緝。



廖男（中）在台中機場遭逮。（台中第六警分局）

疑犯接近矢板明夫3秒就揮拳。（施志昌辦公室提供）

矢板明夫。（劉建國FB）

《TVBS新聞網》報道指，檢警調查指，廖港發是香港地區「和勝和」幫派的「行動組」組長，過去曾在香港接受委託毆打指定對象，另涉案的吳姓、馮姓、鄺姓及王姓男子都是香港地區「和安樂」（水房）幫派成員，廖港發等5人與矢板明夫之間並無私人糾紛。

報道指，一名自稱「陳偉豪」的和勝和幫派行動組長，得知春雨文教基金會將邀請矢板明夫到台中市擔任活動講師，今年7月1日聯繫吳男出資委託組成跨境施暴集團。集團由吳男指揮，廖港發負責勘場、現場調度及執行毆打，鄺男也負責下手毆打，馮男及王男則把風及回報執行情形。

台檢方：廖港發為重金下手

廖港發等人自7月1日至4日分批赴台，原計劃在7月5日完成任務後立即離境。後來，馮男、鄺男擔心風險太高而退出，吳男要求其他成員不得再退縮，否則「無法向上面交代」。馮男、鄺男擔心身分曝光，與吳男在7月5日先離台。

報道指，吳男告知廖港發，若他親自下手，「上面」願意支付港幣10萬元，廖港發因高額報酬應允，7月6日中午在永豐棧酒店1樓大廳徒手朝矢板明夫的臉部痛毆1拳，導致他下頷鈍挫傷合併上唇擦挫傷。王男則在旁把風，在廖港發行兇後，還假意上前關心，再趁機離去、回報後離境；警方隨後在台中機場逮捕廖港發，其餘4名共犯均已離境逃匿。

台中警方逮捕行兇男子廖港發。（TVBS新聞網）

台檢方斥：以暴力箝制言論

台檢方指，廖港發犯案目的不僅是傷害特定人，更藉由跨境暴力、媒體傳播產生「殺一儆百」效果，以暴力箝制言論，侵害民主制度及社會秩序。