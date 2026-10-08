台中2名19歲女大生騎電單車賞夜景　返程彎道失控撞路牌雙雙身亡

台灣兩名就讀科技大學夜校的19歲女學生，深夜結伴前往台中望高寮夜景公園賞景，返程行經下坡彎道時疑似車速過快失控自撞路邊指示牌，電單車衝入草叢全毀，兩人當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。



據悉，2名科技大學夜校女學生，昨（7日）晚下課後與多名友人相約前往知名景點望高寮夜景公園聚會。不料今日凌晨0時44分正準備返家，行經中台路往永春南路的下坡彎道時，疑因車速過快煞車不及，電單車失控撞上路邊的指示牌，2人雙雙噴飛倒地。

台中2名19歲女大生電單車全毀送醫不治▼▼▼

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警方及消防接獲報案後趕抵救援，但2名女大生因遭受劇烈撞擊，當場就已經失去呼吸心跳，警方及消防人員隨即將2人分送中港澄清醫院及烏日林新醫院搶救。遺憾的是，經過醫療團隊急救後，2名女大生最終仍因傷勢過重宣告不治。

一名同行友人透露，大家當晚看完夜景準備各自回家，自己當時就騎車跟在兩人的後方，沒想到親眼目擊車輛在下坡彎道失控直撞路牌，上前查看時兩人早已完全沒有反應。目前警方已封鎖現場進行鑑識，詳細的車禍肇事原因與確切死因，仍有待進一步調查釐清。

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