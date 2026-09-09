兩人不相識　台男駕Benz撞飛護士再折返輾頭致死　辯稱覺得被針對

台灣林姓男子8日凌晨開1輛平治（Benz）經台中市中區柳川東路撞上陳姓護士，他見陳女遭撞飛、重摔，竟向前折返後再踩油門，殘忍朝陳二度碾壓釀慘死；林男落網後竟然自稱「覺得被針對」才下手，法院直言林男、陳女素不相識，林卻衝撞輾斃對方，恐有再犯之虞，依殺人罪嫌將他收押。



台中地院今日上午說明裁定理由指出，陳女與林男並無恩怨，案發時陳女未和林男有何積極對話或實際挑釁行為，林男卻以汽車衝撞、碾壓陳女致死，犯行嚴重。

林姓男子8日凌晨駕駛一輛Benz兩度碾壓陳姓女子致死。（示意圖/Mae Dulay@Unsplash）

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台中地院也說，林男自稱「是因為覺得被針對」而為本案犯行，可見在客觀條件未改變的情形下，難以預期林男在相類條件下會為不同之行為，足認他有反覆實施相同犯罪之虞，依殺人罪嫌裁定他收押。

警方查，林男（30歲）無業，當時開平治車由柳川西路往民生路，左轉民權路時撞上走行人穿越道的陳女（38歲），因撞擊力道猛烈，陳一度彈飛、重摔柏油路，未料林竟再往前行駛並迴轉，且踩油門狠心二度輾過倒地的陳女頭顱，隨後逃逸，救護車獲報到場時，陳已明顯死亡。

林男8日凌晨撞擊陳姓護士後再二度輾斃她，台中地院依殺人罪嫌將他收押。（聯合新聞網授權使用）

林男昨肇事後於凌晨3點30分自行赴台中市警第一分局投案，詢後被移送時，現場媒體問他「為何要把人在壓過去？」林則不發一語。

檢察官指揮第一分局現場蒐證、拘提林男到案，昨相驗遺體、製作家屬筆錄後，依殺人罪嫌將林男向法院聲押禁見，台中地院昨晚裁定收押，但未禁見。

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