蔡英文訪美談台灣民主韌性　環球時報：徹頭徹尾的賣台

現正訪美的蔡英文美西時間10月8日出席史丹福大學胡佛研究所舉辦的論壇，分享台灣民主發展與社會韌性的經驗，強調任何威脅或脅迫，都不會動搖台灣參與並為世界做出貢獻的決心。對此，內地官媒《環球時報》發表社評，批評蔡英文訪美是以犧牲台灣產業自主發展權為代價，對美國進行政治獻媚，形容是「徹頭徹尾的賣台」。



台媒《中央社》今（9）日報道，蔡英文8日出席史丹福大學胡佛研究所舉辦的「新聞標題之外的台灣：在台灣民主實踐中建立韌性」論壇，與會者包括美國前國務卿賴斯（Condoleezza Rice）、胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond），以及智庫學者、研究員與史丹福大學學生。

蔡英文表示，當外界談論台灣，話題通常圍繞半導體、人工智能（AI）革命、兩岸的關係，以及發生衝突的可能性。但在聳動的新聞標題之外，是2300萬人民在面對比多數國家更艱困的環境下，建立起一個民主政體，「這段經驗形塑了我們是誰，並持續形塑我們迎向未來的方式」。

10月8日，蔡英文赴史丹福大學參加 Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會。（Facebook@蔡英文）

蔡英文指出，當前民主國家正面臨內外雙重考驗，外部威權影響力變得更加縝密且具侵略性，內部民粹主義與極端化則使民主社會即使面對明顯的外部威脅，也更難就如何應對達成共識。她並進一部提到，AI技術進步降低了語言障礙，亦加劇社會分歧，使跨社會或跨國進行資訊操弄變得更加容易。極端對立讓民主國家在最需要團結的時候，更難採取一致行動。

蔡英文認為，數十年來的外部壓力及台灣內部政治競爭，教會台灣如何保護民主，同時維持體制開放與社會韌性。台灣從威權統治走向1996年首次總統直選，再發展成今天充滿活力的民主政體，這段轉型經驗教會台灣如何面對深刻的政治分歧，而不讓分歧阻礙民主進步。

談及任內施政，蔡英文指出，她在任期間，台灣國防支出增加超過80%，同時GDP增長近40%，並對不對稱作戰能力與關鍵基礎設施投入更多資源，待賴清德接任後，也持續強化國防能力，以及經濟與社會韌性。

蔡英文表示，台灣數十年來面對來自中國大陸的壓力，已變得更加有韌性和務實。加上地震、颱風、公共衛生緊急事件，以及對民主持續存在的外部威脅，這些經驗形成一種共同理解，即有些時刻政治差異必須讓位給集體行動。

蔡英文強調，與台灣合作不單純是幫助台灣，也是強化涵蓋和平、貿易、科技和民主合作的更廣泛體系，台灣已準備好成為這項集體努力的一部分。她指出，在不確定性之中，民主、韌性與夥伴關係是集體未來的基石，任何威脅或脅迫都不會動搖台灣參與並為世界做出貢獻的決心。

另一方面，由於蔡英文訪美期間與美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）會面，內媒《環球時報》發表題為「蔡英文竄美，是徹頭徹尾的賣台」的社評，對其訪美行程提出批判。社評稱，蔡英文抵達美國後，先與佩洛西會面，形容兩人是「兩個長期操弄台獨議題的過氣政客沆瀣一氣、老調重彈，藉機互刷存在感」。

環時社評批蔡英文訪美是賣台行為。圖為蔡英文赴美後會晤美國民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。 （蔡英文辦公室）

文章批評，蔡英文在史丹福大學演講時，強調台灣在半導體、人工智能全球供應鏈中的地位，渲染所謂民主韌性與第一島鏈戰略價值，將台海問題包裝成國際安全議題，並指其訪美行程是犧牲台灣民眾利益、推進台獨分裂主張的行為。

《環球時報》指出，台灣半導體產業是當地實業人士數十年深耕的成果，近年更成為帶動台灣經濟發展的重要引擎。在中國大陸AI技術高速發展的背景下，相關領域本應成為兩岸融合發展、互利共贏的機遇，而不應淪為台獨勢力勾連外部勢力的政治籌碼。社評並稱，蔡英文將台灣頂尖科技產業捆綁進美國的地緣政治博弈體系，迎合美國「以台制華」戰略，刻意將經濟產業安全化、政治化。

同時，文章也提及台積電已將先進技術帶到美國亞利桑那州並開始量產，增強美國本土先進晶片供應能力，批評蔡英文在史丹福大學的演講，實質上是以犧牲台灣產業自主發展權為代價，對美國進行政治獻媚，「是搖尾乞憐的討好，是徹頭徹尾的賣台」。

社評又稱，蔡英文目前擔任多名民進黨籍縣市長候選人的競選總部主委，並引述台灣媒體看法，指她希望藉訪美提升個人聲勢，拉抬今年底台灣地方選舉選情。文章抨擊這種「以產業換政治、以私利廢公義」的操作，損害台灣民眾長遠利益，並指蔡英文刻意製造兩岸對立、渲染台海緊張氛圍，試圖透過台美深度捆綁，拓展台獨分裂空間，認為相關做法只會把台海危機推向更高風險。

《環球時報》進一步表態，指「倚美謀獨」的做法在台灣早已失靈，並稱不同機構的民調均顯示，台灣社會主流民意不相信美國會保護台灣。文章最後批評，蔡英文訪美是把台灣民眾身家性命押上去，以台灣產業資源為民進黨自身政治生存換取美國政客的口頭背書，並重申北京對台灣主權及兩岸統一問題的一貫立場。