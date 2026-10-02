蔡英文卸任後下周首度訪美　將赴史丹福大學發表演說

台媒《中央社》今（2）日報道，蔡英文將於下周訪問美國，訂10月7日在史丹福大學DEFCON「2026年科技與國家安全會議」發表開幕主題演講，次日在胡佛研究所演說，主題圍繞民主、韌性與全球安全，這將是蔡英文於2024年卸任後首次訪問美國。



《中央社》報道稱，史丹福大學戈爾迪結國安創新中心（Gordian Knot Center for National Security Innovation）透過社群平台LinkedIn宣布，將迎接蔡英文於10月7日在會議上發表演講。

該中心指出，蔡英文執政的8年期間，面對印太地區日益複雜的安全環境，強化了在關鍵科技與半導體製造領域的全球地位，應對台灣現代史上最具重大影響的時期之一，本屆會議將圍繞在包括科技、經濟安全、民主韌性與戰略競爭等議題。

2024年10月14日，蔡英文卸任後首度出訪，抵達捷克布拉格出席公元兩千論壇。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

此外，史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）已向校內人士發出邀請函，邀請參加蔡英文於10月8日舉行的演說。

這場演說由胡佛研究所「台灣在印太地區」（TIPR）計畫與史丹福大學學生組織Stanford in Government共同主辦。前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）預計將開場引言，介紹演講者；蔡英文則預計與胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）進行對談。