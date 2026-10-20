台女跟團遊日本陳屍河口湖酒店　27歲持刀台籍女子當場被捕

10月19日，日本山梨縣富士河口湖町一酒店內發生疑似兇殺案，一名30多歲台灣女遊客被發現陳屍在酒店房內，日本警方以違反《銃刀法》（《銃砲刀剣類所持等取締法》）逮捕27歲台灣籍楊姓女子。台灣交通部觀光署將協助家屬到日本處理後續並配合警方調查。



日本富士山河口湖官網圖片（town.fujikawaguchiko.lg.jp）

台灣傳媒報道，女死者參加旅行團到當地旅遊，19日上午8時許，女死者未按時集合，酒店員工遂到其房間敲門，因無人應答開門入房查看，發現她倒臥在血泊中，已無生命跡象。

另據日本傳媒報道，酒店員工發現死者遺體時，持有一把長約12厘米刀械的楊姓女子仍留在房間內，警方當場以無正當理由持有刀械、違反《銃刀法》將其逮捕，正調查2人關係，以及調查楊女出入酒店的動線與持刀動機，以進一步確認其是否直接涉及命案。

日本富士山河口湖官網圖片（town.fujikawaguchiko.lg.jp）

日本富士山河口湖官網圖片（town.fujikawaguchiko.lg.jp）

台灣交通部觀光署已囑託旅行社妥善照顧其餘團員並全力配合警方調查，將持續關注後續調查進度，並向家屬提供必要的行政協助。旅行社已依法投保旅行業責任保險（意外死亡新台幣250萬元、意外傷害醫療20萬元），並已聯繫在台灣的家屬，將協助家屬到日本辦理後續事宜，全案交由日本警方偵辦。