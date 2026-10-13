台25歲女子遭割頸　嫌犯疑吸毒後尾隨要錢　被拒後殺人縱火滅證

台灣桃園市八德區永忠街集合住宅11日清晨發生火災，25歲盧姓女子頸部遭刀劃傷並大面積燒燙傷，送醫不治。警方逮捕涉嫌強盜殺人的36歲林姓男子，檢方已向法院聲請羈押禁見。林男被捕時手握菸彈與現金，作案動機疑似吸食喪屍菸彈（依托咪酯）後神智不清，尾隨盧女返回租屋處欲索要金錢。



桃園市八德區永忠街一處集合住宅於11日清晨6時許發生火災。火勢撲滅後，救援人員發現25歲盧姓女子身上有大面積燒燙傷，頸部更有明顯刀傷，經緊急送醫搶救，仍於同日上午10時許宣告不治。警方調閱監視器畫面後，鎖定36歲林姓男子涉嫌重大。

桃園市八德區發生民宅火警，一名女子全身大面積燒燙傷，還有頸部刀傷，送醫急救仍不治。（桃園市政府消防局）

調查指出，有毒品與竊盜前科的林姓男子，11日清晨疑似吸食喪屍菸彈後神智不清，隨機尾隨不認識的盧姓女子返回租屋處。林姓男子向盧姓女子索要金錢遭拒後，持刀攻擊其頸部致倒臥血泊。林姓男子為滅證在現場縱火，隨後踩著遮陽板逃至隔壁民宅3樓陽台再度點火故佈疑陣，遭屋主發現後趁亂逃跑。

警方到場透過監視器迅速鎖定林姓男子位置並將其逮捕。逮捕時林姓男子僅穿一條內褲，手握菸彈與現金，警方已採檢送驗確認吸毒事實。林姓男子被捕時神情恍惚，無法交代犯案過程與動機。

桃園地方檢察署成立專案小組循線逮捕林姓男子。（八德警分局）

桃園地檢署檢察長張春暉指派檢察官王俊蓉指揮八德分局成立專案小組，檢察官於案發當日下午前往現場勘驗、相驗並製作家屬筆錄。檢察官於12日訊問後，認定林姓男子涉犯強盜故意殺人、放火公共危險及侵入住宅等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，詳細犯案動機仍待釐清。

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