河口湖台女命案｜27歲台籍女嫌曾涉詐欺判囚3月　遇害者身份曝光

10月19日，日本山梨縣富士河口湖町一酒店內發生疑似兇殺案，一名30多歲台灣女遊客被發現陳屍在酒店房內，日本警方以違反《銃刀法》（《銃砲刀剣類所持等取締法》）逮捕27歲台灣籍楊姓女子。



台媒《鏡週刊》報道指出，涉案楊女過去曾牽涉多起詐欺與洗錢案件，疑為詐騙集團成員，2025年8月才遭法院判處3個月有期徒刑，如今為何又在日本涉重大殺人罪，仍有待進一步調查釐清。



此外《鏡週刊》調查死者井女家世背景，井女的父親是現任台灣空勤總隊長井延淵，案發後，井延淵本預計於昨（22日）赴立法院備詢，也請假到日本處理女兒後事。



日本富士山河口湖官網圖片（town.fujikawaguchiko.lg.jp）

井女的父親是現任台灣空勤總隊長井延淵。（翻攝台媒）

台灣傳媒報道，女死者參加旅行團到當地旅遊，19日上午8時許，女死者未按時集合，酒店員工遂到其房間敲門，因無人應答開門入房查看，發現她倒臥在血泊中，已無生命跡象。

另據日媒報道，酒店員工發現死者遺體時，持有一把長約12厘米刀械的楊姓女子仍留在房間內，警方當場以無正當理由持有刀械、違反《銃刀法》將其逮捕，正調查2人關係，以及調查楊女出入酒店的動線與持刀動機，以進一步確認其是否直接涉及命案。

女嫌犯疑為詐騙集團成員

《鏡週刊》報道，高雄地方法院於2025年8月曾就一宗詐欺洗錢案進行裁決，被告楊女楊閔涵當時聽從詐騙集團指示，將個人名下2個銀行帳戶提款卡放置於台南市某知名賣場的置物櫃內，並利用LINE將密碼傳送給詐團成員，造成6位受害者受騙將款項轉入該帳戶且無法收回。法院審理後，依洗錢罪裁定判處楊女有期徒刑3個月，併科罰金新台幣1萬元。

楊女於應訊時辯稱，自己是在IG平台上瀏覽到投資廣告，本想透過投資管道籌錢償還學貸及貼補家用，隨後上網尋找貸款資訊才結識「陳專員」，對方聲稱因審核程序需求，指示她將提款卡寄放在台南賣場置物櫃，自己對詐騙情事完全不知情。

法官則認定，楊女面對顯然不合常理的借貸模式仍執意交付提款卡與密碼，因而做出有罪判決。

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