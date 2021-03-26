台灣鳳梨酥一度傳遭禁　蔡英文：對岸禁進口傳聞是假訊息

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-26 18:00

在中國大陸宣布3月起禁止進口台灣鳳梨後，不久前又有立委爆料台灣鳳梨酥也遭殃，蔡英文於3月26日出席「台北國際烘焙暨設備展開幕典禮」致詞時表示，「近來有一些不實的傳聞，説對岸禁止台灣鳳梨酥進口的假訊息」，但無論是抱着什麼樣的動機，人民的生命財產、努力的事業跟志業，都不應該成為被操弄的標的。

蔡英文參觀展場「曆食博物館」、「第2屆漢餅創新大賽」及廠商等攤位，並與大家親切問候，現場氣氛熱鬧活絡。（台灣總統府）

除了蔡英文為這筆消息闢謠外，台灣農委會及台灣食藥署先前都已聲明，指該消息為錯誤訊息，目前大陸官方並無禁止台灣鳳梨酥進口。有業界人士認為，是對岸個別業者「揣摩上意」後，為避免無端陷入鳳梨風波，而自主取消進口台灣鳳梨相關製品。

蔡英文在「台北國際烘焙暨設備展開幕典禮」致詞時，除對台灣鳳梨酥被大陸禁止的訊息進行闢謠外，更稱讚該展覽熱鬧，有380多家的廠商、超過1,500個攤位，除了台灣的烘焙品牌，還有亞洲、歐美等其他國家的產品也來共襄盛舉，受到疫情的影響，世界各地的烘焙展相繼取消或延後，但該展覽已經連續兩年都是全球首發展覽，實在不容易。

蔡英文強調，這不僅讓國際看到台灣烘焙業創新求變的蓬勃發展，也讓全世界看到台灣的防疫表現及成果，在全民的共同努力之下，台灣靠著團結守住了疫情，也穩住了經濟。她也説，烘焙業可以給台灣農業很多幫忙，因為農業受到天候及許多自然因素的影響，有時候生產比較多、有時候生產比較少，但烘培業可以發揮調節的作用，穩定農民的收入，「特別拜託烘焙業者，以更有創意的方式使用台灣的農產品，讓農產品的價格及農民的收入都能維持穩定」。