撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-24 17:15

台灣民眾黨立委高虹安在周三（24日）透露，繼台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨）後，鳳梨酥亦已於本周起被禁止進口大陸。

高虹安稱，兩岸物流有兩個渠道，分別是正貿及小三通。高虹安表示有接到物流從業者的消息，鳳梨酥在小三通的物流已被禁止，理由是鳳梨酥的成分中有豬油，後者可能會與台灣開放含萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉進口一事有關。

高虹安透露大陸已於本星期起禁止進口台灣的鳳梨酥。（聯合新聞網）

對此，台灣經濟部政務次長曾文生回應稱「會盡快去了解」，同時譴責大陸的做法不是正常貿易手段，對兩岸關係不是好事，政府不樂見，也覺得不合理。他又強調台灣到目前為止尚沒有「萊豬」進口。

另一方面，台媒《ETtoday新聞雲》稱取得物流從業者的聊天紀錄，內容是台灣糕餅業者接獲通知，指自本星期開始，菠蘿製品、例如鳳梨酥，成分中含有菠蘿都一概不收。

開放「萊豬」進口一事在台灣社會引來不少討論。（中央社）

值得一提是，針對台灣在今年1月日開放「萊豬」進口，國台辦發言人朱鳳蓮其後有表明，大陸嚴禁台灣生產或經台灣轉運的肉類產品輸入。朱鳳蓮並指，大陸一向禁止在動物養殖過程中使用萊克多巴胺，亦嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品。為了防止有關肉類產品從台灣流入大陸市場，近期大陸有關部門已加大查驗力度。

（綜合報道）